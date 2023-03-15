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3 часа назад

Дубай стал "гаванью" для российской элиты

Газета.Ru

Обозреватель The New Times Антон Трояновский назвал Дубай «гаванью» российской элиты, «Россией вне России».

Дубай стал "гаванью" для российской элиты
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Проведенный NYT анализ статистики авиарейсов за весну 2022 года показал, что в первые недели после начала СВО Объединенные Арабские Эмираты стали основным пунктом назначения частных рейсов из России. С тех пор привлекательность страны для россиян, отмечает журналист, только возросла. Туда приезжают на отдых чиновники и уезжают насовсем российские звезды и предприниматели.

Преимуществом Дубая россияне называют безопасность, отсутствие русофобии и социальное благополучие. Несмотря на то, что страна не присоединилась к санкциям против России, одним из самых сложных моментов при переезде в Дубай является открытие банковского счета, что связано со строгой банковской политикой в стране, учитывающей вторичные санкции США. Этот процесс может растянуться на несколько месяцев.

Троянский отмечает, что российские звезды, проживающие в Дубае, стараются абстрагироваться от тем, связанных с СВО, потому что, как сказала певица Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, «это деньги, это большие деньги», а в солнечном Дубае пользуются спросом позитивные материалы.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия сохранила «теневые резервы» за рубежом на $80 млрд.

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