В этом году россияне смогут улететь во Вьетнам и Южную Корею

Росавиация собирается возобновить авиасообщение с Монголией, Южной Кореей, Саудовской Аравией и Вьетнамом. Южная Корея и Вьетнам считались очень востребованными направлениями. Российские туристы часто отправлялись в Ханой и Сеул. Также планируется открыть прямой рейс из России в Мьянму. Не исключено, что наладится авиасообщение с Тунисом, Эфиопией и Алжиром. О новых планах Росавиации рассказал глава Федерального агентства транспорта Александр Нерадько.

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Сейчас прямыми рейсами из России можно летать в 34 страны - это государства Закавказья, Африки, Южной Америки, Азии и Восточной Европы. Российские перевозчики осуществляют полёты в 22 государства, из них 14 авиакомпаний выполняют международные пассажирские рейсы.