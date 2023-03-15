Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+3° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
1 час назад

В этом году россияне смогут улететь во Вьетнам и Южную Корею

Омск Здесь

Росавиация собирается возобновить авиасообщение с Монголией, Южной Кореей, Саудовской Аравией и Вьетнамом. Южная Корея и Вьетнам считались очень востребованными направлениями. Российские туристы часто отправлялись в Ханой и Сеул. Также планируется открыть прямой рейс из России в Мьянму. Не исключено, что наладится авиасообщение с Тунисом, Эфиопией и Алжиром. О новых планах Росавиации рассказал глава Федерального агентства транспорта Александр Нерадько.

В этом году россияне смогут улететь во Вьетнам и Южную Корею
Фото: Омск здесьОмск здесь

Сейчас прямыми рейсами из России можно летать в 34 страны - это государства Закавказья, Африки, Южной Америки, Азии и Восточной Европы. Российские перевозчики осуществляют полёты в 22 государства, из них 14 авиакомпаний выполняют международные пассажирские рейсы.

Ранее Омский аэропорт составил проект расписания на весенне-летний период. Оно будет действовать с конца марта по конец октября. Согласно ему в период отпусков увеличится число зарубежных городов, куда омичи смогут улететь без пересадок. На данный момент регулярные международные рейсы выполняются по трём направлениям: Астана (Казахстан), Ош (Киргизия) и Наманган (Узбекистан). В летнем расписании эти маршруты останутся. Как и сейчас, выполнять их будут Qazaq Air, "Северный ветер" и Uzbekistan Airways соответственно.

Заграница,Александр Нерадько,Росавиация,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий