На Пхукете и Бали планируют ввести ограничения для россиян

В Таиланде планируют ввести для иностранцев систему штрафных санкций по принципу футбольных правил.

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Сразу на двух популярных курортах Азии заговорили о планируемом вводе ограничений для туристов, передают «Известия». Так, власти Бали в Индонезии намерены отменить для туристов из РФ визовые льготы, а на Пхукете в Таиланде рассматривают внедрение системы «красных карточек» для иностранных граждан.

По словам губернатора Бали Ваяна Костера, на острове необходимо отменить выдачу бесплатных виз для туристов из России и Украины. На сегодняшний день у россиян есть возможность оформить бесплатную визу на 30 дней по прибытии на Бали.

Отмечается, что иностранные путешественники достаточно часто злоупотребляют такой возможностью, приезжая на остров для на более длительный срок. Однако эксперты выразили сомнения по поводу того, что власти Индонезии примут решение об ужесточении правил въезда для российских туристов, так как они приносят стране достаточно большую часть прибыли.