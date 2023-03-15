В Таиланде считают россиян состоятельными туристами

Туристы из России продолжают приезжать на Пхукет, Самуи и в Паттайю – самые популярные тайские курорты. С начала января страну посетило более 370 тыс. россиян. Для сравнения: за весь 2022 год прибыло 435 тыс. человек. Такие цифры приводит Bangkok Post в опубликованной 13 марта большой редакционной статье, посвященной влиянию граждан России на туристический сектор Таиланда.

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По данным иммиграционной полиции страны, наши соотечественники были третьими по численности в феврале среди иностранных гостей и вторыми – за январь-февраль.

По оценкам профессиональных участников туриндустрии, многие прибывающие в приморские города россияне – состоятельные люди. Часто русские семьи на Пхукете арендуют дома на 2–3 месяца. Поэтому с их прибытием на острове практически не осталось достойных предложений. В статье отмечено стремление многих купить виллы с бассейнами, чтобы жить в них и сдавать в аренду.

В Паттайе тоже произошел ажиотажный спрос на аренду жилья. Большинство туристов в городе – русские, заявил прессе Бунанан Патанасин, глава Ассоциации бизнеса и туризма Паттайи. По его словам, россияне тратят на отдыхе 3–5 тыс. бат (1 бат – около 2,2 руб.) в день, проводя время на пляжах и в походах по магазинам. Отдыхающие из России остаются на курорте в основном на 10–20 дней.

Bangkok Post приводит комментарии и по острову Самуи, где россияне также продолжают доминировать среди отдыхающих, предпочитая снимать квартиры и дома, и инвестируют средства в недвижимость.

Напомним, ранее TourDom.ru