Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+1° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
2 часа назад

В Таиланде считают россиян состоятельными туристами

TourDom

Туристы из России продолжают приезжать на Пхукет, Самуи и в Паттайю – самые популярные тайские курорты. С начала января страну посетило более 370 тыс. россиян. Для сравнения: за весь 2022 год прибыло 435 тыс. человек. Такие цифры приводит Bangkok Post в опубликованной 13 марта большой редакционной статье, посвященной влиянию граждан России на туристический сектор Таиланда.

В Таиланде считают россиян состоятельными туристами
Фото: UnsplashUnsplash

По данным иммиграционной полиции страны, наши соотечественники были третьими по численности в феврале среди иностранных гостей и вторыми – за январь-февраль.

По оценкам профессиональных участников туриндустрии, многие прибывающие в приморские города россияне – состоятельные люди. Часто русские семьи на Пхукете арендуют дома на 2–3 месяца. Поэтому с их прибытием на острове практически не осталось достойных предложений. В статье отмечено стремление многих купить виллы с бассейнами, чтобы жить в них и сдавать в аренду.

В Паттайе тоже произошел ажиотажный спрос на аренду жилья. Большинство туристов в городе – русские, заявил прессе Бунанан Патанасин, глава Ассоциации бизнеса и туризма Паттайи. По его словам, россияне тратят на отдыхе 3–5 тыс. бат (1 бат – около 2,2 руб.) в день, проводя время на пляжах и в походах по магазинам. Отдыхающие из России остаются на курорте в основном на 10–20 дней.

Bangkok Post приводит комментарии и по острову Самуи, где россияне также продолжают доминировать среди отдыхающих, предпочитая снимать квартиры и дома, и инвестируют средства в недвижимость.

Напомним, ранее TourDom.ru

сообщал

, что Таиланд стал главным направлением для зимовки и опередил по популярности Турцию.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий