Россиянка описала бюджетный отель в Турции словами «русская общага»

«Я неслучайно использовала слова "русская общага", потому что с такой ситуацией я сталкивалась в 90-е, когда жила в общежитии — там не было детской площадки, и по вечерам дети собирались и играли в коридорах, — пожаловалась она. — Не думала, что такое встречается где-то в наши дни, но, оказалось, в заселенных семейными россиянами апарт-отелях в Турции такое вполне возможно».