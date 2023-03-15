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1 час назад

Россиянка описала бюджетный отель в Турции словами «русская общага»

Lenta.ru

Российская тревел-блогерша отдохнула в самом бюджетном апарт-отеле Аланьи и описала его словами «русская общага». Своим опытом она поделилась в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Россиянка описала бюджетный отель в Турции словами «русская общага»
Фото: Лента.руЛента.ру

Девушка рассказала, что десятидневное проживание в двухзвездочном Kleopatra Aytur Apart Hotel на популярном турецком курорте обошлось ей в 170 евро. Основными недостатками отеля россиянка назвала чересчур хорошую слышимость в номерах, белый осадок в воде из крана и кальянную на первом этаже, дым из которой «расползался по всему отелю, преследуя повсюду».

В качестве еще одного минуса туристка выделила бегающих по фойе и лестницам детей.

«Я неслучайно использовала слова "русская общага", потому что с такой ситуацией я сталкивалась в 90-е, когда жила в общежитии — там не было детской площадки, и по вечерам дети собирались и играли в коридорах, — пожаловалась она. — Не думала, что такое встречается где-то в наши дни, но, оказалось, в заселенных семейными россиянами апарт-отелях в Турции такое вполне возможно».

Среди достоинств гостиницы путешественница назвала приветливый и вежливый персонал, хорошую уборку номеров, регулярную замену полотенец, возможность раннего заселения и удобное расположение отеля в центре курорта.

Ранее другая российская блогерша, живущая в Турции, рассказала о лучших местах страны, где можно выгодно отдохнуть. Первым вариантом стала Аланья, где в районе пляжа Клеопатра есть очень много бюджетных отелей с небольшим бассейном во дворе и без системы «все включено», а также апарт-отелей и квартир с посуточной арендой.

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