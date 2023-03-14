У туристов песок на зубах: в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде пыльная буря

Сегодняшний день туристам в Египте запомнится серым небом, а на улице так же холодно, как и ночью. Шквальные порывы ветра до 20 м/сек повсеместно несут песок и пыль. Синоптики прогнозируют грозы, дожди и возможные наводнения в Хургаде, Шарм-эль-Шейхе и на других курортах. В Главном управлении метеорологии страны улучшения погоды ждут с 20 марта.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Как отмечают в соцсетях, примерно в полдень в Хургаде видимость снизилась метров до 300 – из корпуса отеля на первой линии не видно берега моря. «У меня все по балконам сидят, отдыхают, пляж пустой», – в частности, пишут из отеля Bella Vista.

В Шарм-эль-Шейхе в комплексе Seti Sharm всех попросили уйти с пляжа, рассказывают о ситуации в самом защищенном от ветров заливе Шарм-эль-Майя. По сообщению из бухты Шарк Бей, в Pyramisa Resort отдыхающих экстренно эвакуировали с пляжа на автобусах. А в Novotel Beach в Наама Бей туристы сами покинули побережье из-за ледяного ветра.

По свидетельству очевидцев, всё вокруг летает, а на первых этажах кое-где перед входом в номера укладывают мешки с песком против возможного подтопления в случае ливня. «Песок прям чувствуется на зубах, на губах», – делятся впечатлениями туристы.