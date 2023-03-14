Росавиация раскрыла планы по возобновлению авиасообщения

Росавиация в 2023 году будет работать над возобновлением авиасообщения с Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией и Южной Кореей. Планы ведомства раскрыл глава федерального агентства транспорта Александр Нерадько, документ опубликован на сайте организации.

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В докладе также раскрывается, что Росавиация ведет работу над открытием авиасообщения с Мьянмой.

«С российскими авиакомпаниями прорабатывается возможность начала выполнения полетов в страны африканского континента (Эфиопия, ЮАР, Алжир, Тунис и другие)», — сообщается о новых направлениях в документе.

Ожидается, что в 2023 году российские авиакомпании перевезут 101,2 миллиона пассажиров. При этом уточняется, что такой показатель может быть достигнут, если 11 закрытых аэропортов юга России возобновят работу.