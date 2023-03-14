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47 минут назад

В АТОР сообщили, что россияне подают заявки на поездки в КНР

ТАСС

Туроператоры получают заявки от россиян на посещение Китая, но говорить о возобновлении турпотока между странами пока рано. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В АТОР сообщили, что россияне подают заявки на поездки в КНР
Фото: Unsplash Unsplash

"Российские туроператоры сообщают, что заявки на посещение Китая уже активно поступают от туристов. Но пока о возобновлении турпотока говорить рано", - говорится в сообщении.

Туроператоры ожидают информацию о том, когда и как возобновится прием документов на визы в консульстве. Только после получения первой визы можно будет говорить о том, что туристический въезд в Китай возобновился, отмечают представители турбизнеса. В АТОР напомнили, что участники туррынка также ожидают возобновления обмена туристами с Китаем по спискам туроператоров - групповым безвизовым поездкам.

Ранее во вторник Департамент консульских дел МИД КНР сообщил, что Китай с 15 марта намерен возобновить рассмотрение и выдачу всех категорий виз иностранным гражданам для въезда на территорию страны.

КНР 6 февраля в экспериментальном режиме возобновила туристические поездки для организованных групп путешественников, в том числе в Россию.

20 февраля в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщали, что соглашение между Россией и Китаем о безвизовых групповых туристических поездках возобновило действие. Согласно документу, для пропуска китайских туристов в Россию Минэкономразвития должно получить актуализированный список китайских туристических компаний, которые планируют направлять групповые туры в рамках соглашения, и передать его Пограничной службе ФСБ РФ. Минэкономразвития ожидает список от Министерства культуры и туризма КНР в ближайшее время, отметили в российском ведомстве.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,Минэкономразвития,ФСБ,
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