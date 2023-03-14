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44 минуты назад

Что нельзя привозить из Таиланда

TourDom

Как альтернативу познавательным турам по виноградным плантациям и винокурням Италии или Франции можно считать туры по знакомству с историей использования конопли в Таиланде. Такое предложение появилось в Паттайе для российских и других русскоговорящих туристов.

Что нельзя привозить из Таиланда
Фото: TourdomTourdom

После ознакомительной программы отдыхающим предложено посетить магазин, где можно приобрести продукты и сувениры из конопли. Среди них – медицинские препараты, не требующие в Таиланде рецепта врача, косметические кремы и масла, сладости.

В Таиланде все это можно купить на законном основании. В стране открылось множество ферм и производств после того, как каннабис легализовали для медицинских целей и приготовления пищи. На улицах курортных городов открыты лавочки, продающие продукты с низким содержанием психотропного средства.

Важно не забывать, что товары с любым количеством каннабиса нельзя взять с собой в Россию. Провоз наркотических средств является серьезным преступлением во многих странах. В частности, несколько россиян недавно задержали на Бали за то, что они привезли с собой купленные в Таиланде сушеные листья и цветы марихуаны. А в России получил известность судебный процесс над американкой Бриттни Грайнер за провоз в страну масла конопли для вейпа – приговор 9 лет тюрьмы.

Заграница,Бриттни Грайнер,
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