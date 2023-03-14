Что нельзя привозить из Таиланда

Как альтернативу познавательным турам по виноградным плантациям и винокурням Италии или Франции можно считать туры по знакомству с историей использования конопли в Таиланде. Такое предложение появилось в Паттайе для российских и других русскоговорящих туристов.

Фото: Tourdom Tourdom

После ознакомительной программы отдыхающим предложено посетить магазин, где можно приобрести продукты и сувениры из конопли. Среди них – медицинские препараты, не требующие в Таиланде рецепта врача, косметические кремы и масла, сладости.

В Таиланде все это можно купить на законном основании. В стране открылось множество ферм и производств после того, как каннабис легализовали для медицинских целей и приготовления пищи. На улицах курортных городов открыты лавочки, продающие продукты с низким содержанием психотропного средства.