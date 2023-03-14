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43 минуты назад

Прямые авиарейсы между Мурманском и Антальей возобновятся с 4 мая

runews24.ru

Прямые авиарейсы по маршруту Мурманск-Анталья начнут отправляться уже с 4 мая 2023 года. Об этом сообщили в аэропорту Мурманска.

Прямые авиарейсы между Мурманском и Антальей возобновятся с 4 мая
Фото: Runews24Runews24

Известно, что авиаперевозки будет выполнять турецкий лоукостер Corendon Airlines. У российских туристов появится возможность улететь на популярный турецкий курорт как по путевке, так и в рамках самостоятельного путешествия.

Оформить покупку билетов можно в авиакассах города, а также в режиме онлайн. Уточняется, что авиарейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800.

Самолеты будут вылетать из Мурманска раз в неделю по четвергам. Общее время в пути составит шесть часов.

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