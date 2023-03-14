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21 минуту назад

В Токио начался сезон цветения сакуры

ТАССиещё 1

Сезон цветения сакуры официально начался во вторник в Токио. Об этом объявило национальное метеорологическое управление, которое фиксирует начало сезона на специальном "контрольном" дереве в синтоистском храме Ясукуни в Токио.

В Токио начался сезон цветения сакуры
Фото: UnsplashUnsplash

Подчеркивается, что в этом году столичный сезон цветения сакуры начался на 10 дней раньше среднего показателя и, наряду с 2020 и 2021 годами, стал самым ранним с 1953 года, когда началось ведение соответствующей статистики.

Официально сезон цветения сакуры в Токио начинается, когда первые пять цветков раскроются на специальном "контрольном" дереве в центре столицы. За ним пристально следят специалисты метеорологического управления Японии, которое с начала марта инспектирует все вишневые рощи. В этом году традиционное для местных жителей любование сакурой в парках и общественных местах, вероятнее всего, впервые за последние три года пройдет в обычном, широком, формате - распространение нового коронавируса в Японии практически сошло на нет, а связанные с пандемией ограничения сняты.

В Японии цветок сакуры с пятью лепестками имеет статус неофициального национального герба. Время полного расцвета дальневосточной вишни придется на апрель, когда парки страны будут буквально утопать в море цветов всех оттенков розового. В эту пору туда устремляются толпы местных жителей и туристов, чтобы устраивать пикники под деревьями. Первое упоминание о сакуре в японской литературе появилось еще в 712 году н. э. Цветение этой разновидности вишни в культуре страны ассоциируется с легким чувством грусти и напоминает о быстротечности красоты. Всего в Японии насчитывается пять основных видов сакуры и еще не менее 200 гибридных сортов.

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