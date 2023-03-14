На Кубе стали принимать российские карты "Мир"

Туристы из России получили возможность пользоваться картами платежной системы "Мир" на Кубе в нескольких банках.

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Речь идет о банках в Гаване. Как стало известно, на экранах банкоматов появился значок "Мир", через который россияне могут снимать со своих счетов наличные в кубинских песо. Обменный курс составляет примерно 1 к 1,5 без учета комиссии.

Тем не менее пользоваться российскими картами при оплате в ресторанах и магазинах пока нельзя, однако ряд заведений намерены внедрить данную услугу после настройки оборудования. Сроки они не назвали.