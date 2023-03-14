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1 час назад

Российские туристы на Бали отреагировали на запрет аренды мопедов на острове

Lenta.ru

Российские туристы на Бали сообщили, что пока не сталкивались с запретом аренды мопедов, который был введен в действие 13 марта. Своим опытом они поделились в разговоре с «Лентой.ру».

Туристы на Бали отреагировали на запрет аренды мопедов на острове
Фото: Лента.руЛента.ру

«Мы недавно продлили аренду наших мопедов. Все было в порядке. Пока никакой информации не получали», — рассказала россиянка Настя.

Слова девушки подтвердил отдыхающий на острове россиянин, пожелавший остаться анонимным. Он тоже отметил, что пока не сталкивался с запретом и, более того, даже не слышал о нем от местных.

13 марта стало известно, что власти индонезийского острова Бали запретили туристам использовать мопеды. Об этом заявил губернатор курорта Ваян Костер. Официальная аренда самого популярного вида транспорта на острове теперь будет недоступна для иностранцев, так как, по словам Костера, из-за их «неуправляемой езды» произошла череда аварий, которые привели к травмам и смертям.

Уточняется, что за нарушение нового запрета туристов грозятся лишать виз. Власти острова предлагают иностранцам использовать только те виды транспорта, которые подготовлены туристическими службами и соответствуют всем стандартам.

Ранее на Бали захотели ужесточить визовые требования для россиян и украинцев. Губернатор Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии для туристов из двух стран. Такой шаг он предложил предпринят из-за многочисленных жалоб местных жителей, сообщающих о злоупотреблении гражданами России и Украины своими туристическими визами с целью найти работу на острове.

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