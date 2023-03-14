В Таиланде запустили новую концепцию семейного отдыха

Radisson Phuket Resort & Suites;

Radisson Hua Hin Resort & Spa;

Holiday Inn Phuket Surin Beach;

Holiday Inn Phuket Karon Beach. Siam Adventure Club — уникальная концепция детских клубов в этом году доступна на четырех курортах под международными брендами:

Фото: Turizm Turizm

Организаторы Siam Adventure Club обещают туристам «незабываемые моменты, которые запомнятся на долгие годы». При этом родителям гарантируется отдых без стрессов, а дети погрузятся в мир веселья с помощью организованных тематических мероприятий в помещении и на открытом воздухе, тщательно подобранных приключенческих экскурсионных программ в комфорте курортов мирового класса.

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Каждый Siam Adventure Club идеально подходит для детей всех возрастов, от малышей до подростков. Возглавляемые Эльфи и Элоизой — дружелюбными талисманами-слонами, эти центры являются сердцем и душой курортов. Начиная с игрушек и игр с мячом и заканчивая бассейнами и игровыми площадками, просмотрами фильмов, мастер-классами по приготовлению пиццы и охотой за сокровищами, — все это проходит под присмотром команды полностью обученных рейнджеров Siam Adventure Club.

Детям постарше и подросткам 12–17 лет клубы Hideout предлагают возможность пообщаться с другими ребятами со всего мира в непринужденной обстановке. Стильные помещения, разрисованные граффити, диваны «Юнион Джек», подвесные кресла, смарт-телевизоры, фильмы, игровые приставки и многое другое позволят вашим подросткам отвлечься от смартфонов и получить незабываемые воспоминания. Захватывающая аркада Galaxy включает в себя ультрасовременные консоли и классические игры, такие как Super Mario Bros, Pac-Man, Donkey Kong, автомобильные гонки, баскетбол и игровые автоматы.

Каждый Siam Adventure Club также предлагает разнообразную программу мероприятий и развлечений для всех возрастов. Начиная с Дня динозавров, Дня пиратов и принцесс, Дня супергероев для самых маленьких и заканчивая настольным теннисом, стрельбой из лука, водным поло и знаменитыми пенными вечеринками, каждый ребенок сможет найти занятие по душе.

В отличие от многих детских клубов, действие не прекращается на закате — Siam Adventure Club предлагает вечернее расписание с живой музыкой, тематическими вечеринками, дискотеками, лото, игровыми шоу и многим другим.

Для действительно особых случаев, например на День рождения, организуются частные вечеринки.

Для семей, которые хотят узнать больше о стране и курорте, экскурсионное бюро Siam Adventure Club предлагает широкий выбор профессиональных экскурсий, включая посещение популярных местных достопримечательностей, таких как слоновьи заповедники, черепашьи фермы или птичьи сады.

Родители в свою очередь могут ощутить полное спокойствие и абсолютный комфорт. На каждом курорте их ждут просторные номера, детские бассейны и специальное детское меню. В магазине мороженого Wow Cow подают 30 вкуснейших блюд, а спортивный бар Champions — отличное место, где гости могут приятно провести время вместе, в том числе поиграть в бильярд.