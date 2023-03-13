Жизнь на Бали для русских: цены, жилье и как переехать

Наши героини находятся на острове от шести месяцев до трёх лет. За это время место смогло кардинально изменить их.

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На Бали русский язык – третий по распространённости после бахаса, местного индонезийского языка, и английского. Россиян действительно много на острове. Это связано с их любовью к тёплой зимовке, распространившимся онлайн-бизнесом и с коронавирусом, из-за которого многие не захотели возвращаться домой.

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Я пообщалась с русскими, которые живут и работают на Бали от шести месяцев до трёх лет.

Александра Емельянова, продюсер экспертов

Я обожаю путешествовать и всегда мечтала пожить в другой стране. Сомневалась, как смогу уехать надолго с ребёнком. Ему пять лет, а я никогда не путешествовала с ним одна. Как выяснилось, Бали – идеальное место для поездки с детьми. Здесь есть садики, инфраструктура, идеальное место для всестороннего развития, для всех запросов вашей жизни. На Бали очень сильное русское комьюнити, потрясающий климат и люди. Я обожаю местный народ, их жизнерадостность и улыбчивость, простоту. Здесь я захотела остаться и замедлиться. Вайб на острове невероятный. Ты просто едешь на байке, кайфуешь, включаешь в наушниках музыку и чувствуешь себя невероятно счастливым. Понимаешь, что тебе больше ничего не надо и ты максимально находишься в моменте.

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Что изменилось в моей жизни?

Всё поменялось кардинально. У меня произошла переоценка ценностей, переосмысление многих моментов жизни. Мой ребёнок стал очень самостоятельным. Мне с ним легко. Я пожила в разных районах 2,5 месяца: в Убуде, в Чангу. Здесь разный вайб и энергия. Эти места наполняют, меняют и раскрывают. Ты погружаешься в состояние потока, доверяешь ему. А нужные люди приходят сами. Поменялось моё отношение к деятельности.

Появились лёгкость, перезагрузка, удовольствие от всего, что я делаю. Стало много энергии на спорт, самореализацию, развитие, новое обучение. Появились клиенты на индивидуальную работу и на продюсирование. В лёгкости стали приходить ещё большие деньги. Мой уровень жизни повысился. Начала выбирать лучшие отели и виллы для проживания. Я понимаю, что достойна лучшего, и Вселенная с лёгкостью мне это даёт.

Алина Ильичева,спсихолог, создатель экосвечей для медитаций

Первый раз я оказалась на Бали восемь лет назад. Обычно мы приезжали на остров с мужем на месяц-два, и нам здесь было хорошо. Когда началась пандемия, решили работать здесь онлайн: это приятнее, чем из квартиры в Москве. Когда всё закончилось, мы вернулись. Каждый раз, уезжая на остров, мы не знали, на сколько едем. И это был интересный опыт. Ты просто доверяешь своей интуиции и летишь. При этом весь мир находится в неопределённом состоянии. Никто не знает, когда закончится локдаун, что будет дальше. Я знаю, что многие боялись ехать сюда во время коронавируса, так как на Бали плохая медицина. Но мы доверяли острову и знали, что всё будет хорошо.

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Как поменялась моя жизнь здесь?

Я сама из маленького города, и мне близок ритм острова. Москва на меня плохо влияет: я чувствую недостаток солнца. А на Бали его много, так же, как и энергии, хорошая экология и природа. У меня выработался режим дня. Стала рано вставать и при этом высыпаться. В Москве зимой я всегда много спала. Постоянно не хватало энергии, у меня были плохие кожа и волосы.

Здесь я веду здоровый образ жизни. Быт стал более гармоничным. Я лучше себя чувствую. Мне нравятся балийцы, их открытое сердце. Здесь интересные люди со всего мира. Нет ощущения скуки: хотя остров и похож на деревню, тут есть чем заняться. У меня появилось больше времени на себя. До 15:00 балийского времени, то есть до 10:00 московского, я могу сходить на океан или на массаж, на маникюр. Это наполняет духовно и физически.

В пандемию на Бали у меня родилась идея с экосвечами. Я исследовала эту тему и создала проект, который связан со стихиями природы и медитациями. Не знаю, получилось бы это, если бы я жила в Москве. Бали научил меня ничего не планировать, жить по импульсу. В этом я чувствую большую силу, когда я свободна, ни к чему ни привязана. Я не связываю себя с определённой страной. Есть ощущение, что мир и границы существуют формально, а люди объединяются по ценностям и интересам.

Ольга Омира, психолог, наставник, мастер женских духовных практик

Дело было в 2020 году, мы решили с мужем поехать на месяц на Бали. Это совпало со стартом пандемии, когда закрывались границы, прекращались перевозки. Мы размышляли, где жить, и планы были связаны с путешествиями. Но границы закрылись. Остров нас встретил. Мы нашли красивое место и там остались.

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Как изменилась моя жизнь после переезда?

С одной стороны, кардинально поменялась. С другой – некоторые области остались важными: семья, деятельность, дети. Я продолжаю вести индивидуальные сессии и групповые программы.

Первое время я проживала внутренние конфликты: мне не хватало возможности ходить пешком и видеть европейскую архитектуру. После того как прожила эту трансформацию, начала ощущать реальную красоту. Я не вожу машину, так как здесь левостороннее движение. А в России постоянно была за рулём. Моя свобода сильно зависела от автомобиля, а сейчас нахожу другие возможности. За три года я поняла, что могу путешествовать и без мужа и найти возможность ходить пешком. В какой-то момент остров стал своим. Я нашла природное состояние гармонии и живой энергии.

«Балий» — в переводе с церковнославянского и балийского означает «врач». Остров исцеляет своей энергией. Здесь высокая концентрация людей «помогающих» профессий: массажистов, остеопатов, проводников. Тут мы встречаем много красивых и интересных душ, больше познаём себя как целителей и творцов.

Когда ты приезжаешь ненадолго, это одно. А когда остаёшься жить, остров раскрывается по-другому. Меняются скорость и глубина, уходит необходимость спешки. Ты успокаиваешься и начинаешь синхронизироваться с традициями. Переходный момент – это шесть месяцев. Затем – год, когда ты решаешь, что это твой дом и готов в нём остаться.

Хоть это и остров релакса, у меня появились новые проекты с наставничеством. Глубина работы в этой сфере очень мощно выросла. Я провожу программы, связанные со здоровьем, силой и красотой. Здесь для меня много ресурсов, которые я могу передавать.

Анаэль Гор, сексолог, мастер женских сакральных практик

В первый раз мы приехали с мужем и ребёнком. Думали, что останемся здесь жить и сняли дом на год, но покинули остров через пять месяцев. Это было тяжёлое время. Что-то радовало, но и без испытаний не обошлось. Мужу перестали приходить заказы. Мы решили перебраться в Непал. Думала, что не скоро вернусь на Бали. Но прошло пару лет, я развелась с мужем. И приехала сюда на месяц-два со своим мужчиной, а позже к нам присоединился и мой сын. В этот раз остров встретил меня по-другому. Мы решили остаться здесь все вместе и теперь пробуем учиться жить. За четыре года были попытки уехать. Но потом начался ковид, и мы остались.

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Как поменялась моя жизнь здесь?

Она меняется каждый день. И это длится уже несколько месяцев. То, какая я сюда приехала и какая я есть сейчас – это огромная разница. Я доучилась на сексолога, и сейчас это моя основная деятельность. Благодаря ковиду я начала работать онлайн и встретила удивительных людей.