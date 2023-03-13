Чем жизнь в Египте хуже жизни в России

В Египте нет безлимитного интернета. Можно купить только пакеты гигабайтов, которые довольно дорого стоят. Но при этом вы не получите В Хургаде скоростного интернета. Мобильный 4G там работает со скоростью примерно 10 Мб/с, а DSL — 30 МБ/c. В Хургаде нет сайтов, аналогичных Циану, то есть по сдаче-аренде и покупке-продаже недвижимости. В большинстве магазинов нет ценников. Несмотря на то, что Хургада расположена на Красном море, в большинстве районов нет свободного доступа к нему. В городе также нет нормальных почтовых адресов. Улицы могут иметь одновременно два названия, а у домов нет номеров. Номеров нет и у микроавтобусов. Люди не привыкли соблюдать правила дорожного движения. Там не популярны мопеды и скутеры. В Хургаде нет рынков техники, стройматериалов, хозяйственных товаров. Там не купишь сухое растворимое картофельное пюре. Также нет детских консервов с мясом. В Египте нет в продаже светодиодных лампочек с нейтральным белым светом 4000K. Как и дешёвых щелочных батареек. В Хургаде тяжело найти в продаже фен. А ещё — узкие стиральные машины. В Хургаде не продаются сувальдные замки. Капсульные кофемашины очень редко встречаются на полках магазинов и стоят дорого. В Египте полностью запрещены дроны. А также нет проката электросамокатов, роботов-пылесосов, беспроводных пылесосов и многого другого.

Россиянин опубликовал в блогах iXBT.com пост о жизни в Хургаде, Египет. Он рассказал, каких привычных ему вещей не хватает за границей.