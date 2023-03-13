Чем жизнь в Египте хуже жизни в России

Россиянин опубликовал в блогах iXBT.com пост о жизни в Хургаде, Египет. Он рассказал, каких привычных ему вещей не хватает за границей.
- В Египте нет безлимитного интернета. Можно купить только пакеты гигабайтов, которые довольно дорого стоят.
- Но при этом вы не получите В Хургаде скоростного интернета. Мобильный 4G там работает со скоростью примерно 10 Мб/с, а DSL — 30 МБ/c.
- В Хургаде нет сайтов, аналогичных Циану, то есть по сдаче-аренде и покупке-продаже недвижимости.
- В большинстве магазинов нет ценников.
- Несмотря на то, что Хургада расположена на Красном море, в большинстве районов нет свободного доступа к нему.
- В городе также нет нормальных почтовых адресов. Улицы могут иметь одновременно два названия, а у домов нет номеров.
- Номеров нет и у микроавтобусов.
- Люди не привыкли соблюдать правила дорожного движения.
- Там не популярны мопеды и скутеры.
- В Хургаде нет рынков техники, стройматериалов, хозяйственных товаров.
- Там не купишь сухое растворимое картофельное пюре.
- Также нет детских консервов с мясом.
- В Египте нет в продаже светодиодных лампочек с нейтральным белым светом 4000K.
- Как и дешёвых щелочных батареек.
- В Хургаде тяжело найти в продаже фен.
- А ещё — узкие стиральные машины.
- В Хургаде не продаются сувальдные замки.
- Капсульные кофемашины очень редко встречаются на полках магазинов и стоят дорого.
- В Египте полностью запрещены дроны.
- А также нет проката электросамокатов, роботов-пылесосов, беспроводных пылесосов и многого другого.