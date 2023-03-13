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2 часа назад

Чем жизнь в Египте хуже жизни в России

Ferra.ru
Россиянин опубликовал в блогах iXBT.com пост о жизни в Хургаде, Египет. Он рассказал, каких привычных ему вещей не хватает за границей.
  1. В Египте нет безлимитного интернета. Можно купить только пакеты гигабайтов, которые довольно дорого стоят.
  2. Но при этом вы не получите В Хургаде скоростного интернета. Мобильный 4G там работает со скоростью примерно 10 Мб/с, а DSL — 30 МБ/c.
  3. В Хургаде нет сайтов, аналогичных Циану, то есть по сдаче-аренде и покупке-продаже недвижимости.
  4. В большинстве магазинов нет ценников.
  5. Несмотря на то, что Хургада расположена на Красном море, в большинстве районов нет свободного доступа к нему.
  6. В городе также нет нормальных почтовых адресов. Улицы могут иметь одновременно два названия, а у домов нет номеров.
  7. Номеров нет и у микроавтобусов.
  8. Люди не привыкли соблюдать правила дорожного движения.
  9. Там не популярны мопеды и скутеры.
  10. В Хургаде нет рынков техники, стройматериалов, хозяйственных товаров.
  11. Там не купишь сухое растворимое картофельное пюре.
  12. Также нет детских консервов с мясом.
  13. В Египте нет в продаже светодиодных лампочек с нейтральным белым светом 4000K.
  14. Как и дешёвых щелочных батареек.
  15. В Хургаде тяжело найти в продаже фен.
  16. А ещё — узкие стиральные машины.
  17. В Хургаде не продаются сувальдные замки.
  18. Капсульные кофемашины очень редко встречаются на полках магазинов и стоят дорого.
  19. В Египте полностью запрещены дроны.
  20. А также нет проката электросамокатов, роботов-пылесосов, беспроводных пылесосов и многого другого.
Чем жизнь в Египте хуже жизни в России
Фото: Ferra.ruFerra.ru
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