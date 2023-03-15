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2 часа назад

Россияне нашли бюджетное направление вместо отдыха в Турции

runews24.ruиещё 1

Жители Тюмени вместо летнего отдыха в Турции стали все чаще выбирать путешествия в Дагестан, передает портал “URA” со ссылкой на источник в туристической сфере. Прямое авиасообщение из Тюмени в Дагестан было запущено в 2022 году.

Россияне нашли бюджетное направление вместо отдыха в Турции
Фото: Runews24Runews24

Сообщается, что стоимость семидневного отдыха в июне на двоих туристов с перелетом и размещением в отеле без питания составит от 55 тысяч рублей. При этом за проживание в самом дорогом отеле путешественникам придется заплатить порядка 115 тысяч рублей.

Такая стоимость актуальна для проживания на побережье. Если же туристы рассматривают активный отдых с экскурсиями и поездками по достопримечательностям региона, то цена тура будет уже выше.

Эксперты туристической сферы отмечают, что отдых в Турции и Дагестане отличается не только ценами, но и климатическими условиями, а также качеством сервиса.

Стоит отметить, что туриндустрия в Дагестане на данный момент только развивается. Однако республика привлекает туристов своей удивительной природой и гостеприимными людьми.

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