Названо самое востребованное направление весной для россиян

Дороже всего туристам обойдется путешествие в Таиланд, дешевле всего туристы могут провести отдых на российских курортах, сообщает Travelata.ru.

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Больше всего на весну путешественники забронировали туры в Египет. От общего числа туристов это направление выбрали 21% россиян. В среднем, стоимость путешествия составит 150 тысяч рублей на человека.

На втором месте по полярности стоят южные курорты России. Стоимость тура в Краснодарский край, по сравнению с заграничными, значительно ниже – 48 тысяч рублей.

Тройку лидеров замыкает ОАЭ с 18% бронирования туров. За отдых в Эмиратах туристу из России придется заплатить 177 тысяч рублей.

На четвертом и пятом месте по популярности расположились Турция и Таиланд. Средний чек тура составляет около 130 тысяч рублей.

Самым дорогим направлением стала Юго-Восточная Азия, стоимость путевки начинается от 200 тысяч рублей.