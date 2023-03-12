Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
3 часа назад

Названо самое востребованное направление весной для россиян

runews24.ru

Дороже всего туристам обойдется путешествие в Таиланд, дешевле всего туристы могут провести отдых на российских курортах, сообщает Travelata.ru.

Названо самое востребованное направление весной для россиян
Фото: UnsplashUnsplash

Больше всего на весну путешественники забронировали туры в Египет. От общего числа туристов это направление выбрали 21% россиян. В среднем, стоимость путешествия составит 150 тысяч рублей на человека.

На втором месте по полярности стоят южные курорты России. Стоимость тура в Краснодарский край, по сравнению с заграничными, значительно ниже – 48 тысяч рублей.

Тройку лидеров замыкает ОАЭ с 18% бронирования туров. За отдых в Эмиратах туристу из России придется заплатить 177 тысяч рублей.

На четвертом и пятом месте по популярности расположились Турция и Таиланд. Средний чек тура составляет около 130 тысяч рублей.

Самым дорогим направлением стала Юго-Восточная Азия, стоимость путевки начинается от 200 тысяч рублей.

Российские туристы предпочитает отели категории четыре и пять звезд.

Заграница,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий