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3 часа назад

Африканская страна захотела восстановить прямое авиасообщение с Россией

Lenta.ruиещё 5

Судан хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией. Об этом сообщил РИА Новости посол африканской республики в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.

Африканская страна захотела восстановить прямое авиасообщение с Россией
Фото: Лента.руЛента.ру

Он напомнил, что во времена СССР было открыто прямое авиасообщение между столицами стран Москвой и Хартумом.

«Надеюсь, что вопрос с прямым авиасообщением между Россией и Суданом будет пересмотрен», — заявил собеседник агентства.

Дипломат также выразил мнение, что такое решение поможет перемещению людей, торговле и позитивно повлияет на двусторонние отношения. В то же время он отметил, что данный вопрос еще не обсуждался с российской стороной.

Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа также сообщил, что центральные банки Судана и России приступили к обсуждению вопроса об использовании национальных валют при взаимных расчетах.

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