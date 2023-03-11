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2 часа назад

Туристам сообщили, в каких провинциях Турции ещё остаётся опасность землетрясений

runews24.ru

Турецкий профессор Наси Герюр перечислил несколько опасных мест.

Туристам сообщили, где в Турции остается опасность землетрясений
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Он сообщил о том, что есть несколько провинций, где землетрясения наиболее вероятны.

«Зоной риска» является Стамбул. В этом районе толчки могут оказаться такими же мощными, как и на юге страны.

Также риск сохраняется в Балыкесире, Хатае и соседней с ними Адане, Измире, Мугле и Анталии.

При этом землетрясения грозят не только Турции, но и другим странам. Речь идёт о Кипре, где толчки могут начаться из-за накопившейся зоны подземного напряжения.

Издание Ogretmenlericin пишет, что сейчас повышенное содержание радиоактивного газа радона находится в турецкой провинции Кахраманмараш. Там оно в четыре раза превышает норму.

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