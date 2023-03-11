Самые красивые курорты Таиланда

В 2023 году Тай стал обладателем премии Grand Travel Awards в номинации "Лучшая страна для туризма".

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Церемония прошла в шведском Стокгольме, примечательно, что это уже вторая награда за пять лет. Премия Grand Travel Awards 2023 организована TravelNews, скандинавским журналом о путешествиях. В этом году ее результаты были основаны на опросе, проведенном исследовательской компанией Nordic Bench среди 3227 шведских путешественников и профессионалов в туристической сфере.

О Пхукете, Паттайе и Самуи знают уже многие путешественники, мы расскажем о менее раскрученных местах, которые достойны внимания туристов.

Ко Чанг

Этот остров второй по величине после всеми известного Пхукета. Прилетев сюда можно насладиться десятками пляжей с кристально чистой водой, белоснежным песком и тропической природой. Ко Чанг-нетронутый уголок, покрытый примерно на 80% джунглями и зарослями мангровых растений. Такой отпуск подойдет любителям спокойствия и полного уединения с природой.

Краби

Краби- одна из 77 провинций Таиланда. Этот курорт только набирает обороты. Туристы выбирают его не только за невероятную природу, но и историческую составляющую. На территории располагаются несколько национальных парков, музеев и храмов. Здесь можно посетить горячие источники Краби, пройти природную тропу Туб Каек Ханг Нак и изучить богатства старого города Ланта. Этот курорт подойдет любителям культурных достопримечательностей.

Хуахин