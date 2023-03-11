Россиян ждут без виз 12 государств на Карибах

В бассейне Карибского моря и прилегающих водах расположено два десятка независимых островных государств. Более половины из них предоставляют безвизовый въезд для российских туристов. Среди тропических стран – популярные Куба и Доминикана, знойная Ямайка и удивительные Багамы.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Куба

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Гражданам РФ открыт свободный въезд на Кубу и пребывание до 90 дней в течение полугода без визы. Требования к загранпаспорту – действие от месяца при выезде. Детям старше 14 лет нужны свои документы. Перед поездкой заполняют онлайн-анкету, есть русскоязычная версия. Страховку рекомендовано приобретать в организациях, связанных с кубинской «Асистур». Ковид-ограничений нет, но выборочно могут предложить сдать ПЦР-тест по прилете.

Российским туристам Остров свободы знаком давно: многие успели побывать здесь по туристическим путевкам, когда между нашими странами было активное прямое авиасообщение. С октября прошлого года авиакомпания Nordwind Airlines поставила рейсы из столичного Шереметьево на курорты Варадеро и Кайо-Коко для перевозки туристов в зимний сезон, причем в феврале были скидки на туры.

Недавно Росавиация согласовала с кубинскими властями возможность для Nordwind летать по маршруту Москва – Варадеро – Порламар (остров Маргарита в Венесуэле). А венесуэльскому авиаперевозчику Conviasa – по линии Каракас – Гавана – Москва. Российские туристы смогут приобретать билеты на них как до Венесуэлы, так и до Кубы. Среди вариантов – стыковочные рейсы Turkish Airlines: из РФ до Гаваны через Стамбул.

В соцсетях комментируют, что на острове любят наличку и желательно – в евро, берут и доллары. Некоторые туристы находили частных менял, у которых курс обмена валюты на кубинские песо выше официального. Отзывов об удачном применении карт UnionPay практически нет, хотя теоретически платежная система присутствует в стране.

Доминиканская Республика

Известная под названием Доминикана страна дает россиянам свободный въезд до 60 дней в каждое полугодие. Из требований – действующий на время поездки паспорт и онлайн-анкета с русскоязычной навигацией. По прилете приобретают туристическую карту за 10 долларов.

Республика занимает примерно половину острова Гаити, что на юго-востоке от Кубы, и славится своими курортами. На один из них – Пунта-Кана – с октября прошлого года ANEX Tour начал доставлять туристов с прямым перелетом из Антальи. В отсутствие прямых авиарейсов из России до Доминиканы долетают со стыковками. Например, на рейсах Turkish Airlines – через Стамбул до Боготы (Колумбия), а дальше на самолете Avianca до Санта-Доминго.

Туристы сообщали в соцсетях об использовании в Доминикане, в частности, карты UnionPay от Россельхозбанка, однако надо помнить, что российские банки в любой момент могут быть заблокированы. Рассчитывать в такой ситуации можно только на наличные и пластик зарубежных банков.

Ямайка

Для поездки на Ямайку россиянам не нужна виза при нахождении в стране до 90 дней, как следует из разъяснений на консульском портале МИДа. На руках надо иметь паспорт со сроком действия от 3 месяцев после окончания визита, на границе могут спросить бронь отеля и обратный билет.

Песчаные пляжи Ямайки всегда привлекали отдыхающих из России. На расположенный к югу от Кубы остров ранее летали чартеры Москва – Монтего-Бей. В настоящее время до Ямайки можно добраться на стыковочных рейсах. Из безвизовых маршрутов – с авиаперевозчиком Turkish Airlines через Стамбул до Панамы, затем пересадка на борт Copa Airlines до столичного города Кингстон.

До массовых санкций на российские банки туристы использовали на Ямайке карты UnionPay. Как отмечали в пабликах, обслуживание было достаточно проблемным: не всякие банкоматы выдавали ямайские доллары. Среди советов – для надежности иметь наличную валюту.

Багамские острова

Для туристов из России Багамские острова безвизовые – до 90 дней, причем в одностороннем порядке. Для погранконтроля подойдет только паспорт с биометрическими данными, среди других требований – обратный билет, туристический ваучер или бронь отеля, наличие финансовых средств.

Формально Багамы не входят в зону Карибского моря, а только расположены в прилегающих водах: к северо-востоку от Кубы – поблизости от американского штата Флорида. Россияне подбирают индивидуальные туры на тропические курорты с транзитом через несколько стран, если нет возможности получить американскую визу. В частности, добираются до Панамы, а оттуда на рейсе Copa Airlines до Нассау.

Перед поездкой необходимо запастись наличкой – лучше долларами. Система платежей UnionPay предусматривает только безналичную оплату в тех точках, где есть POS-терминалы.

Сент-Люсия и Барбадос

На Карибах без виз на неопределенный срок россиян принимают два крохотных государства – Сент-Люсия и Барбадос. Достаточно предъявить действующий паспорт и билеты на выезд. Для Барбадоса заполняют заранее туристическую онлайн-анкету.

Туроператоры предлагают путешественникам составить туры по интересам. Популярностью пользуются морские круизы по Карибскому морю с заходами в местные порты. Регулярное авиасообщение – с несколькими карибскими странами. Для путешествия без виз, в частности, можно добраться до Панамы, а оттуда – на рейсе Copa Airlines до Бриджтауна на Барбадосе, откуда всего 45 минут занимает перелет до аэропорта Кастри на Сент-Люсии. При планировании тура в эти страны лучше позаботиться о приобретении карт зарубежных банков и иметь наличную валюту.

Еще шесть островных стран

Россияне могут посещать без виз до 90 дней в течение 180 дней шесть стран на Малых Антильских островах – это Антигуа и Барбуда, Гренада, Доминика, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Тринидад и Тобаго. Набор документов стандартный: паспорт – оптимально с действием от полугода с момента прибытия, билеты на выезд, бронь отеля и наличие средств на отдых.

Кроме авиарейсов из европейских стран, острова обслуживают местные авиалинии. К примеру, авиаперевозчик InterCaribbean Airways доставляет пассажиров из Бриджтауна на Барбадосе в город Сент-Джорджес на Гренаде. А из Панамы есть рейсы на Copa Airlines в Порт-оф-Спейн на Тринидад и Тобаго. Многие туристы прибывают на острова на круизных лайнерах. Для платежей на экзотических островах надежнее всего запастить долларами и евро.