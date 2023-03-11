Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

Туристы пожаловались на слишком опасные тротуары во Вьетнаме

Lenta.ruиещё 1

Туристы пожаловались на слишком опасные тротуары во вьетнамском Ханое: они заполнены машинами и мотоциклами, которые иногда ездят между гуляющими, пишет газета VnExpress.

Туристы пожаловались на слишком опасные тротуары во Вьетнаме
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Иностранцы рассказали, что вынуждены спасаться от столкновений и выходить на проезжую часть. Они подчеркнули, что тротуар должен быть только для пешеходов и призвали городские власти навести порядок.

«Ханой — красивый город с богатой историей и древними архитектурными произведениями. Однако беспорядок на тротуарах влияет на туристический имидж города», — отметил российский турист Дмитрий.

Администрация города пообещала в течение месяца разобраться с проблемой и навести порядок в прогулочных зонах, в том числе будут убраны препятствия, такие как рекламные щиты и навесы, которые занимают улицы и тротуары.

Ранее стало известно, что Россия готовит соглашения об упрощении визового режима на взаимной основе с шестью странами: Индией, Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий