Как Будапешт стал одной из самых мистических столиц мира

Столица Венгрии – Будапешт – абсолютно уникальная квинтэссенция европейского, османского и советского наследия. Будучи несколько веков частью Османской Империи, самостоятельной Австро-Венгерской Империей и социалистической страной в XX веке, Будапешт впитал в себя множество традиций, легенд и загадок, которые делают город самобытным. Корреспондент MIR24.TV заглянула в самые мрачные уголки Будапешта в поисках городских легенд.

Фото: Мир24 Мир24

В XVI веке Венгрия превратилась в европейскую провинцию Османской Империи, и из Стамбула в Будапешт назначили наместником Гуссейна-пашу, который считал своим долгом бороться с «темными силами». Он верил, что с Карпат в город спускаются вампиры, ведьмы и колдуны, поэтому нанимал палачей, которые казнили тех, кого подозревали в сговоре с темными силами. А вот для девушек, которых обвиняли в колдовстве, было особое место казни – на рассвете их топили в Дунае. Такие расправы над горожанами продолжались в течение трех лет, пока наместника не отравили фруктами. Осмотрительность не помогла Гуссейну-паше. Несмотря на то, что у него были тарелки, менявшие цвет при наличии яда, смерть все-таки настигла кровавого правителя.

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Одно из самых мистических мест в Будапеште – это Будайская крепость, ставшая резиденцией королей. Однако мистические истории связаны не с венгерскими королями или австрийскими императорами, а с известным правителем Валахии Владом Цепешем – графом Дракулой. В подземелье Будайской крепости Дракулу на 12 лет заточил король Матьяш. Чтобы удержать вампира внутри, 12 монахов в часовнях вокруг крепости зачитывали заговор. Кроме того, Дракулу поместили в камеру с серебряными решетками, из которой он не мог выбраться, и в результате зачах из-за отсутствия свежей крови.

Сегодня посетить Будайскую крепость и подземелье Дракулы может любой турист, кроме того, прогуляться по подземелью можно и ночью со специальной экскурсией. Будьте готовы к страшным историям от гида о самом известном вампире в мире.

Однако Будайская крепость не единственное место в городе, пропитанное вампирским духом. Граф Дракула отметился и в замке Вайдахуняд. Перед тем, как заточить вампира в Будайскую крепость, комиссия из вельмож и священников допрашивала Дракулу в Вайдахуняде. Они пытались выяснить количество жертв вампира, однако сделать это было невозможно – убитых Дракулой было слишком много.

Со смертью Дракулы мистические события в Будапеште не закончились. Буквально через несколько лет на город обрушилось нашествие ведьм. Местные жители и церковные служители шептались, что ведьмы проводят шабаши на горе Геллерт – холм на берегу Дуная. Городские легенды говорят об ужасающих подробностях, будто ведьмы заманивали смазливых молодых людей на гору, а потом их тела находили растерзанными. Венгерские правители долгие годы пытались бороться с ведьмами, но и сами не могли устоять перед их чарами. И лишь в 1848, когда император Австро-Венгерской Империи приказал построить на горе цитадель, ведьмы исчезли.

Сегодня гора Геллерт – популярное туристическое место со множеством достопримечательностей: цитаделью, статуей Свободы и философским садом со скульптурами Авраама, Лао-Цзы, Эхнатона, Бодхидхарма, Ганди, Франциска Ассизского, куда приходят туристы и жители города, чтобы отвлечься от суеты и рутины.

Прогулка по мистическому городу не может обойтись без посещения необычного кладбища – и такое в Будапеште тоже есть. Одно из самых старейших кладбищ в Венгрии – Керепеши – основали в 1848 году. Здесь едва можно встретить кресты и памятники, могилы украшают настоящие скульптуры, а само кладбище скорее напоминает музей. На Керпеши захоронены политики, писатели, актеры и композиторы, отдельная зона отведена солдатам Советской армии. Многие приходят на это кладбище, чтобы отдохнуть от суеты и прикоснуться к прошлому.

Не менее интригующая точка на карте Будапешта – это ядерный бункер в скале, который оставался засекреченным вплоть до 2002 года. Сегодня спуститься в подземелье можно с экскурсией. Построили бункер с началом Второй мировой войны, а служил он не только укрытием, но и хирургической больницей. К 1944 году больница в скале осталась единственной функционирующей в городе. Из-за этого она была переполнена. Несмотря на то, что она была рассчитана на пару сотен человек, сюда привозили тысячи. Раненые ютились в узких коридорах, многие умирали. После окончания войны бункер сразу же засекретили на случай ядерного удара. В музее бункера сохранились оригинальные медицинские предметы, инструменты и медикаменты, оставшиеся со времен войны. А восковые фигуры имитируют страшные сцены, с которыми столкнулись медики.