«Серость и уныние»: россиянка высказалась о Стокгольме

«Мне понравилось везде, кроме Стокгольма: я ничего особенного не ждала, но этот город мне показался очень серым, унылым, все было в лесах и ограждениях (похлеще, чем в Москве) — приходилось извернуться, чтобы сфотографировать что-то так, чтоб стройка не попала в кадр», — рассказала россиянка.