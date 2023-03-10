«На Бали работать невозможно»

Бали уже много лет считается одной из главных в мире курортных достопримечательностей. Туристы со всего света толпами приезжают сюда, грезя о сказочных пейзажах, теплом океане и духовном просветлении. Некоторые из них влюбляются в остров с первого взгляда и остаются здесь навсегда, в то время как другие бегут с Бали после двух недель отпуска, жалуясь на мусор, загруженность курорта и медлительность местных жителей. Чего действительно ожидать туристам на Бали и насколько этот остров подходит для жизни, деловому еженедельнику «Конкурент» рассказала Евгения Белянина, генеральный директор туристической компании «Диалог народов»:
"Я познакомилась с бесконечно сказочным, мистическим индонезийским островом Бали лет 18 назад. К тому времени опыт путешественника у меня был солидный: много раз были в Таиланде, Китае, Вьетнаме и других странах. Видели очень красивые места, достопримечательности, знакомились с замечательными людьми. Но когда моя нога ступила впервые на землю Бали, первая мысль, которая меня посетила: я, кажется, попала в рай. Знаете, такое ощущение, что на этом острове цвета насыщеннее: зелень зеленее, цветы ярче, и даже птицы поют не так, как в других уголках земли, – мелодичнее, красивее!
Говорят, что Таиланд – «страна улыбок». Так вот Бали – и есть сама «улыбка». Люди настолько искренне рады тебя видеть, что ты, где бы ни появился, ощущаешь себя дорогим гостем! Причем «дорогой» не означает «богатый».
Принято считать, что отдых на Бали по карману только обеспеченным людям. Это миф. Например, здесь легко можно снять номер в отеле как за 300 долларов в сутки, так и за 50. Зоны в развлекательных заведениях доступны отдыхающим с любым достатком. Можно оплатить депозит за вип-зону – 10 тыс. долларов за ночь, но также вы можете потратить всего 100 долларов за вход и получить тот же спектр развлечений, что и «виповские» клиенты – ту же музыку, того же ди-джея, перед вами будет выступать тот же артист, а что еще нужно для полноценного ощущения отдыха?
Бали уникален тем, что здесь может найти свой формат отдыха любой путешественник. На острове сочетается, казалось бы, несочетаемое: потрясающая «ночная жизнь», клубы, дискотеки, вечеринки – с храмами, аскетизмом, духовностью. Пляжный отдых – со спортом. Здесь каждый находит себе занятие по душе: и семьи с маленькими детьми, потому что для детей на Бали создан целый комплекс услуг. Замечательно проведут время и возрастные люди, и молодежь, и приехавшие в одиночку, и те, кто отдыхает большой компанией.
Но я хочу отдельно рассказать о главной особенности этого места. Балийцы – очень религиозные, я бы сказала, неистово, искренне верующие. Храмы можно встретить повсюду – в отелях, в домах, на улицах. Сам остров словно наэлектризован энергетическими потоками, благодатью, духовностью. Каждый, кто вдыхает такой воздух, и сам поддается, растворяется в этой атмосфере. Наши россияне-трудоголики нередко пытаются совместить поездку на отдых с работой, берут с собой ноутбуки, решают деловые вопросы.
Так вот на Бали работать невозможно. Ты растворяешься в этой необъяснимой благодати и начинаешь слышать, как с тобой говорит Вселенная. Знаете, это то редкое место на земле, где достаточно отправить запрос в космос – и тебя услышат! В последней нашей поездке приболела внучка, я просто «попросила» девочке здоровья и буквально на следующий день ребенок поправился! На Бали, наверное, сбываются мечты!
Есть такой фильм – «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс в главной роли. По сюжету героиня, не находя выхода из сложной жизненной ситуации, прилетает на остров и обращается за помощью к местному целителю. И тот ей помогает. Лет 12 назад мы с двумя подругами и девятью детьми отправились на Бали, и нам посчастливилось побывать у целителя – это реальный персонаж, уже на тот момент говорили, что ему больше ста лет. К целителю – запись и очередь. Но нам повезло – он нас принял. Эту встречу я буду помнить до конца дней.
Каждому посетителю он уделял минут 40. Старец сразу увидел, что у меня и у подруг по трое детей. Моей дочке, которой в то время исполнилось 15 лет, напророчил скорую любовь, крепкую семью, детей. Уже через год она встретила человека, который и стал впоследствии ее судьбой, мужем и отцом ребенка. Сейчас моей дочке 27, она счастлива, а моей внучке Стефании в этом году исполнится три года.
Когда дошла очередь до меня, главное, что запомнила, – фразу, которой меня охарактеризовал целитель, он сказал: «Все получится, только если вы этого захотите» – и назвал меня «успешной женщиной». Все его пророчества сбылись. У меня все всегда получается только в случае, если мне действительно этого хочется, если я глубоко погружаюсь в поставленные задачи.
После Бали я и сама стала какая-то… мистическая".