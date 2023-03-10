«На Бали работать невозможно»

Принято считать, что отдых на Бали по карману только обеспеченным людям. Это миф. Например, здесь легко можно снять номер в отеле как за 300 долларов в сутки, так и за 50. Зоны в развлекательных заведениях доступны отдыхающим с любым достатком. Можно оплатить депозит за вип-зону – 10 тыс. долларов за ночь, но также вы можете потратить всего 100 долларов за вход и получить тот же спектр развлечений, что и «виповские» клиенты – ту же музыку, того же ди-джея, перед вами будет выступать тот же артист, а что еще нужно для полноценного ощущения отдыха?