Немкам разрешили купаться топлес в общественных бассейнах

В Берлине , Германия , женщинам официально разрешили купаться топлес в общественных бассейнах. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на ведомство сената города по вопросам юстиции, многообразия и борьбы с дискриминацией.

«Плавание с обнаженным торсом впредь должно быть возможным также для лиц женского пола и, соответственно, лиц с женской грудью», — говорится в постановлении и отмечается, что женщины могут находиться в подобных общественных местах без верха наравне с мужчинами.

Утверждается, что поводом для принятия данного решения стал инцидент, произошедший в декабре 2022 года. Так, сотрудники бассейна Berlin-Kaulsdorf попросили 33-летнюю женщину прикрыть грудь. Она, в свою очередь, отказалась, и работники были вынуждены ее выпроводить. После этого пострадавшая обратилась с жалобой в ведомство омбудсмена по земельному антидискриминационному законодательству.