Названы самые популярные туристические направления у россиян весной

Самым востребованным туристическим направлением на весну у россиян оказался Египет, набрав 21 процент покупок путешественников. Такие данные сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование интернет-магазина туров Travelata.ru.

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Уточняется, что средний чек на египетские курорты составляет 151,5 тысячи рублей. На втором месте списка оказалась Россия с 20 процентами бронирований и чеком в 47,8 тысячи рублей. Чаще всего туристы отдают предпочтение Адлеру. Третьим наиболее популярным направлением названы Арабские Эмираты, а четвертым — Турция.

По данным аналитиков, впервые с начала пандемии коронавируса в число самых востребованных направлений вошел Таиланд, заняв пятую строчку. «Средний чек для поездки в Таиланд самый высокий среди топовых направлений — более 204 тысяч рублей», — поделился директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев.