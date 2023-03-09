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1 час назад

Названы самые популярные туристические направления у россиян весной

Lenta.ru

Самым востребованным туристическим направлением на весну у россиян оказался Египет, набрав 21 процент покупок путешественников. Такие данные сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование интернет-магазина туров Travelata.ru.

Названы самые популярные туристические направления у россиян весной
Фото: Лента.руЛента.ру

Уточняется, что средний чек на египетские курорты составляет 151,5 тысячи рублей. На втором месте списка оказалась Россия с 20 процентами бронирований и чеком в 47,8 тысячи рублей. Чаще всего туристы отдают предпочтение Адлеру. Третьим наиболее популярным направлением названы Арабские Эмираты, а четвертым — Турция.

По данным аналитиков, впервые с начала пандемии коронавируса в число самых востребованных направлений вошел Таиланд, заняв пятую строчку. «Средний чек для поездки в Таиланд самый высокий среди топовых направлений — более 204 тысяч рублей», — поделился директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово предпочли отдых за границей путешествиям по стране на весенних праздниках. Так, 73 процента отечественных туристов устремились на отдых за рубеж и только 27 процентов — по России.

Заграница,Олег Козырев,
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