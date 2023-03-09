Авиакомпания «Россия» увеличивает норму провоза багажа на ряде рейсов

С 26 марта авиакомпания «Россия» увеличивает бесплатные нормы провоза багажа на рейсах в Египет из Москвы, Екатеринбурга и Казани и обратно, а также на линии Санкт-Петербург – Стамбул. Правила касаются полетов на Boeing 737-800 в экономклассе. Соответствующую рассылку получили турагенты, работающие с туроператором Библио-Глобус, который формирует туры с таким перелетом.

Фото: Tourdom Tourdom

Судя по информации на сайте туркомпании, туристы из Москвы, вылетая в Хургаду, теперь смогут взять с собой бесплатно чемоданы весом до 17 кг, в Шарм-эль-Шейх – до 15. На обратных рейсах норма увеличена до 17 кг.

Для пассажиров, направляющихся в Шарм-эль-Шейх из Екатеринбурга, в тариф включен провоз 18 кг багажа, в обратном направлении – 20.

Также сняты ограничения по провозу багажа на рейсах в Стамбул из Северной столицы, а также на вылетах в Хургаду из Казани и Екатеринбурга, действовавшие в зимнем расписании авиакомпании. Теперь туристы из этих городов смогут бесплатно перевозить на боингах «России» чемоданы весом до 20 кг.

Таким образом, норма провоза багажа на ряде маршрутов будет увеличена в 2 раза. В период с 30 октября по 25 марта, вылетая из Москвы или Екатеринбурга на курорты Красного моря, туристы могут бесплатно провезти чемоданы весом лишь до 10 кг, из Казани – до 13. Из Санкт-Петербурга в Стамбул и обратно можно было взять до 12 кг багажа.

Турагенты приветствуют снятие ограничений: 10 кг багажа для туристов зачастую оказывается недостаточно. «Многие летят отдыхать с детьми, иногда с совсем маленькими, и мало кому удается уложиться в бесплатную норму, – говорит турагент из Москвы Наталья Котельникова. – Клиенты всегда переживают по поводу платы, которую могут запросить за перевес. Теперь одной головной болью станет меньше».