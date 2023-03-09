Приморские путешественники смогут попасть в Суйфэньхэ без визы

Суйфэньхэ откроет границы для самостоятельных групп туристов из России, им больше не понадобится виза, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на KONKURENT.RU. Об этом рассказал руководитель агентства международного сотрудничества Алексей Старичков.

Фото: ПримПресс ПримПресс

Ранее между Приморьем и Суйфэньхэ уже действовал подобный режим, но от него пришлось отказаться на время пандемии коронавируса.

На время пандемии Китай разрешил безвизовый въезд российским туристам для групп из трех человек, которые формировались прямо на границе.

– Сейчас обе стороны – и российская, и китайская – заинтересованы в скорейшем возобновлении действия межправсоглашения, – отмечает Алексей Старичков.