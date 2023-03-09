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1 час назад

Приморские путешественники смогут попасть в Суйфэньхэ без визы

Primpress

Суйфэньхэ откроет границы для самостоятельных групп туристов из России, им больше не понадобится виза, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на KONKURENT.RU. Об этом рассказал руководитель агентства международного сотрудничества Алексей Старичков.

Приморские путешественники смогут попасть в Суйфэньхэ без визы
Фото: ПримПрессПримПресс

Ранее между Приморьем и Суйфэньхэ уже действовал подобный режим, но от него пришлось отказаться на время пандемии коронавируса.

На время пандемии Китай разрешил безвизовый въезд российским туристам для групп из трех человек, которые формировались прямо на границе.

– Сейчас обе стороны – и российская, и китайская – заинтересованы в скорейшем возобновлении действия межправсоглашения, – отмечает Алексей Старичков.

Сейчас у российской стороны готовы все документы, однако китайские партнеры не называют конкретных сроков, когда начнет действовать соглашение.

Заграница,Алексей Старичков,
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