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2 часа назад

Туристы смогут сделать выгодные покупки в ОАЭ во время Рамадана

TourDom

С 23 марта по 21 апреля мусульмане будут соблюдать пост в священный месяц Рамадан. Генеральный директор «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов рассказал корреспонденту TourDom.ru, чего стоит ждать туристам от отдыха в этот период в ОАЭ.

Туристы смогут сделать выгодные покупки в ОАЭ во время Рамадана
Фото: TourdomTourdom

По словам эксперта, практически все отели, особенно пляжные, устанавливают на своей территории так называемые рамадан-тенты:

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«Это палатки, украшенные по арабским мотивам. Там после захода солнца проводят ифтар – первый прием пищи после заката. Люди расслабляются, сидят часами, беседуют под звуки легкой арабской музыки и очень красиво проводят время. Всем рекомендую посетить эти рамадан-тенты».

В период Рамадана многие магазины устраивают акции.

«Это время, когда богатые мусульмане помогают бедным. Считается, что распродажи, которые торговцы делают во время поста, обернутся для них сторицей. Если продавцу сказать “Рамадан Карим” (дословно “Рамадан щедр”. – Ред.), то можно получить скидку».

Что касается ограничений, то формально в Дубае для туристов их нет. В некоторых отелях Шарджи, где больше соблюдают мусульманские традиции, возможно, будут какие-то запреты. Но это единичные случаи. Раньше, например, рестораны огораживались специальной вуалью или занавеской, чтобы не смущать соблюдающих пост людей, а немусульмане могли поесть, попить в удобное для них время. «Сейчас же в Дубае отели получают инструкцию operation as usual, то есть все как обычно», – говорит Дмитрий.

Как правило, в это время не проводят шумных рок-концертов, больших гала-представлений. Фестиваль еды невозможно себе представить во время Рамадана:

«В принципе мы рекомендуем нашим туристам, которые в период поста отдыхают в Эмиратах, не есть на улицах. Отказать себе в таком удовольствии – это проявление уважения к местным жителям».

В общем, отдых в период священного месяца практически не отличается от обычного.

Вероятно, после окончания поста, в дни мусульманского праздника Ид-аль-Фитр, местные отели и курорты будут работать с полной загрузкой, как это было два года назад. Тогда о повышенном спросе рассказывали зарубежные и отечественные туроператоры.

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