Начались продажи билетов на мультимодальные перевозки в Абхазию

С сегодняшнего дня возобновились продажи "единых" билетов на мультимодальные перевозки из России на курорты Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

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"С 30 апреля по 30 сентября 2023 года осуществляются мультимодальные перевозки (поезд + автобус) до населенных пунктов Республики Абхазия и в обратном направлении, - говорится в сообщении. - Пассажиры могут отправиться на поезде с любой станции до ж/д вокзала Адлер и там совершить пересадку в комфортабельный автобус. Продажа билетов открывается 9 марта".

Отмечается, что при покупке "единого" билета онлайн необходимо указывать пункт отправления и конечный пункт прибытия, например: "откуда" - Москва, "куда" - Пицунда или в обратном направлении. Далее необходимо нажать кнопку выбрать маршрут с пересадкой или убрать галочку "только прямые" маршруты. Билеты можно приобрести и в кассах.

В прошлом году стартовали мультимодальных перевозок в формате "самолет + поезд" из Москвы и других городов страны в Анапу, для чего маршрут скорого поезда "Ласточка" продлили до станции аэропорт Сочи.