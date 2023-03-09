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2 часа назад

Безвизовые поездки в Китай начнутся не раньше лета: подробно о датах и маршрутах

РИА "ФедералПресс"

Действие соглашения о безвизовом въезде в Китай может начаться только летом. Турфирмы на территории КНР готовятся начать работу ориентировочно в это время.

Безвизовые поездки в Китай начнутся не раньше лета: о датах и маршрутах
Фото: ФедералПрессФедералПресс

После открытия границ между Китаем и Россией до сих пор не произошло изменений по восстановлению безвизового въезда для россиян. По словам руководителя агентства международного сотрудничества Приморья Алексея Старичкова, с российской стороны все документы для восстановления безвиза предоставлены – теперь ждут КНР. Кроме того, с властями города Суйфэньхэ обсуждается возможность безвизовых поездок без гида для групп от трех человек.

А вот источник издания DVHAB уверяет, что ожидать восстановления безвизового режима стоит не раньше июля. Например, турфирмы на Хайнане, которые работают с россиянами, возвращаются к своей деятельности только в июле: сотрудники получают письма с такой информацией. Рейсы из аэропортов ДФО в Санью могут запустить в августе.

Заграница,Алексей Старичков,
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