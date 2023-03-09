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2 часа назад

Таиланд стал абсолютным лидером по количеству зимующих туристов из Приморья

Primpress

Специалисты крупных сервисов МТС Travel и МТС Исследования проанализировали зимние поездки россиян. Каждый десятый путешественник выбрал для зимовки Таиланд.

Таиланд стал абсолютным лидером по количеству зимующих туристов
Фото: ПримПрессПримПресс

Абсолютным лидером по числу длительных поездок зимой 2022-2023 стал Таиланд. За сезон число путешественников из Приморья в Таиланде выросло более чем в два раза в годовом сопоставлении. С учетом всех стран мира в Таиланде перезимовал каждый десятый путешественник, оставшись там в среднем на один месяц. Если рассматривать только поездки в дальнее зарубежье, то Таиланд занимает почти четверть от длительных путешествий в зимнее время года.

По данным МТС Travel и МТС Исследований, количество российских туристов, отправившихся зимовать за рубеж в сезон 2022-2023, выросло по всем направлениям в среднем на 12% в годовом сопоставлении. Особый рост популярности пришелся на южные и юго-восточные азиатские страны: Вьетнам посетили в шесть раз больше россиян, Индонезию – в пять раз, Индию – в два раза больше.

В исследовании анализировались поездки длительностью более трёх недель с обязательным условием возвращения в Россию до конца зимы. На такой длинный отпуск в последние три года решается 10% путешественников, которые отправляются за границу в зимние месяцы. Больше всего россиян – 45% – проводят зимой за границей до одной недели.

Впервые за три года в ТОП-5 стран дальнего зарубежья, где зимуют россияне, попали Индонезия и Индия. Возросший интерес к ним можно объяснить ослаблением карантинных ограничений и более простой логистикой по сравнению с другими направлениями.

Заграница,МТС,
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