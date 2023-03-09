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2 часа назад

Российским туристам перечислили страны, где они смогут расплатиться картами “Мир” и UnionPay

runews24.ru

Эксперты в области туризма перечислили россиянам страны для путешествий на майских праздниках, где есть возможно оплачивать покупки картами «Мир» и Union Pay, передает NEWS.

Названы страны, где туристы смогут расплатиться картами “Мир” и UnionPay
Фото: Runews24Runews24

Сообщается, что с картой «Мир» туристы смогут комфортно путешествовать по Армении, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Таджикистану, Казахстану и Вьетнаму. Там россиянам будет доступна оплата картой “Мир”.

Эксперты добавили, в некоторых отелях Турции, ОАЭ и на Кипре в этом году у российских туристов также будет возможность расплатиться «Миром». Оплата картой Union Pay доступна в большинстве стран Европы, Азии и Африки, а также в Канаде и США.

Представители туротрасли советуют россиянам, планирующим путешествие, заранее уточнять информацию о доступности российских платежных систем в той или иной стране, так как данные могут измениться.

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