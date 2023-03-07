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10 минут назад

Раскрыто популярное у богатых россиян экзотическое направление для отдыха

Lenta.ru

Все большее количество богатых россиян на фоне введенных Западом антироссийских санкций бронируют туры с наблюдением за животными или охотой в Зимбабве. Популярное у состоятельных туристов из России экзотическое направление для отдыха раскрыло агентство Bloomberg.

Раскрыто популярное у богатых россиян экзотическое направление для отдыха
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Президент местной ассоциации операторов сафари Эммануэль Фундира рассказал изданию, что в африканской стране наблюдается всплеск бизнеса, в особенности из-за возросшего турпотока из России.

По его словам, Хараре хочет использовать свои дружеские связи с Москвой, чтобы извлечь пользу из пробела, образовавшегося после того, как санкции ограничили россиянам доступ к некоторым туристическим направлениям.

Фундира также сообщил, что совсем недавно один из российских туристов потратил около 500 тысяч долларов на двухнедельное сафари в Зимбабве.

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