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1 час назад

Как выглядит самый большой бассейн в мире: видео

Мира Маркина

Кажется, что в бассейнах нет ничего удивительного, потому что везде они примерно одинаковые: зона для купания, лежаки. Чем еще отели могут удивить туристов?

Оказывается, есть чем. Размером! Длина самого большого бассейна в мире составляет более тысячи метров, а площадь — примерно восемь гектаров. Впечатляет! Речь идет о бассейне San Alfonso del Mar, который попал в Книгу рекордов Гинесса. Расположен он на курорте Альгарробо в Чили, в нескольких километрах от Тихого океана, и доступен постояльцам работающих там отелей.

Бассейн решили построить, чтобы привлечь туристов. Вода в Тихом океане достаточно холодная для купания, а еще в ней плавают акулы, поэтому предприниматели придумали создать лагуну с подогретой океанской водой. В нее вмещается 250 миллионов литров воды.

Работы шли на протяжение пяти лет. На строительство ушло более 1,5 миллиардов долларов, еще больше уходит на обслуживание бассейна. Однако в последние годы из-за пандемии коронавируса посетителей в нем практически нет.

Смотрите видео, чтобы узнать, как выглядит самый большой бассейн в мире.

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