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26 минут назад

Названа стоимость летних и осенних туров во Вьетнам

runews24.ru

Туроператоры предлагают российским путешественникам достаточно бюджетную стоимость отдыха.

Названа стоимость летних и осенних туров во Вьетнам
Фото: runews24.rurunews24.ru

Представители одного из российских туроператоров зафиксировали первые бронирования туров во Вьетнам на предстоящий летний сезон. Информация об этом опубликована на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сообщается, что возобновление спроса связано с запуском новых полетных программ во Вьетнам. При этом многие россияне предпочитают летать во Вьетнам через Ташкент. Помимо этого, туроператоры предлагают российским путешественникам достаточно бюджетную стоимость отдыха.

Для отдыха во Вьетнаме туристы, как правило, выбирают размещение в отелях высокой категории. Однако бюджетные варианты тоже не остаются пустыми.

Так, стоимость 10-дневного отдыха во Вьетнаме для семьи из трех человек с перелетом из Москвы до Ташкента составит от 382,3 тысячи рублей с проживанием в отеле пять звезд.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,
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