Блогер раскрыла секреты стройности местных в Испании

Российская тревел-блогерша, часто путешествующая по странам Европы, побывала в Испании и раскрыла секреты стройности местных жителей. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Автор публикации рассказала, что испанцы много едят, но не набирают вес. Объяснением для этого она посчитала закуски, которые местные подают к столу перед основным блюдом. Как правило, это бывает еда, не содержащая много калорий, при этом она «забивает желудок и притупляет аппетит».

Вторая причина, по мнению блогерши, заключается в пешем образе жизни. Туристка отметила, что испанцы отдают предпочтение прогулкам или езде на велосипедах, поэтому сохраняют спортивную форму.

«Такая активность поддерживает их в форме, калорий тратится намного больше», — объяснила автор.