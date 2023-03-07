Блогер раскрыла секреты стройности местных в Испании

Российская тревел-блогерша, часто путешествующая по странам Европы, побывала в Испании и раскрыла секреты стройности местных жителей. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».
Автор публикации рассказала, что испанцы много едят, но не набирают вес. Объяснением для этого она посчитала закуски, которые местные подают к столу перед основным блюдом. Как правило, это бывает еда, не содержащая много калорий, при этом она «забивает желудок и притупляет аппетит».
Вторая причина, по мнению блогерши, заключается в пешем образе жизни. Туристка отметила, что испанцы отдают предпочтение прогулкам или езде на велосипедах, поэтому сохраняют спортивную форму.
«Такая активность поддерживает их в форме, калорий тратится намного больше», — объяснила автор.
Кроме того, люди в Испании ужинают поздно — после 20:00. По мнению блогерши, это помогает сокращать количество приемов пищи, так как, поужинав в более раннее время, появляется желание перекусить перед сном.