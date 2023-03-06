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1 час назад

Переехавшая в Турцию блогер из России перечислила лучшие места для дешевого отдыха

Слово и Дело

Путешественница из России раскрыла список лучших бюджетных мест для отдыха в Турции в личном блоге «Мама на море» на платформе «Дзен».

Россиянка перечислила лучшие места для дешевого отдыха в Турции
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам девушки, насладиться пляжным отдыхом по выгодной цене можно в центральной Аланье. Блогер обратила внимание на район пляжа Клеопатра, где располагается множество недорогих отелей с бассейнами, а также апарт-отелей и квартир, которые можно снять посуточно. Отдыхающим здесь туристам вдобавок предлагают полеты на параплане и прогулки на пиратских кораблях.

Еще одним недорогим местом блогер назвала пляж Коньяалты в Анталье. Россиянка отметила, что путешественников ожидают не только бюджетные отели, но также чистое море, горы, песчано-галечный пляж и большое количество ресторанов.

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