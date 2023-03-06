Россиянка перечислила лучшие места для дешевого отдыха в Турции

Путешественница из России раскрыла список лучших бюджетных мест для отдыха в Турции в личном блоге «Мама на море» на платформе «Дзен».

По словам девушки, насладиться пляжным отдыхом по выгодной цене можно в центральной Аланье. Блогер обратила внимание на район пляжа Клеопатра, где располагается множество недорогих отелей с бассейнами, а также апарт-отелей и квартир, которые можно снять посуточно. Отдыхающим здесь туристам вдобавок предлагают полеты на параплане и прогулки на пиратских кораблях.