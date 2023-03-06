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1 час назад

Туристы в Индии зимуют по старым правилам, не понимая новых

TourDom

Уже больше 2 недель не могут найти определенности в новых правилах действия электронных виз в Индии туристы из России. С ограничением срока пребывания в 180 дней в течение календарного года многие смирились. Но теперь главный вопрос на текущий день – надо ли покидать страну после 90 дней пребывания.

Туристы в Индии зимуют по старым правилам, не понимая новых
Фото: TourdomTourdom

«Въезжал в Индию в конце декабря по старым правилам. Сейчас подходят сроки визарана, но непонятно, нужно его делать или нет, – в визах пропала строчка о максимальном сроке одной поездки в 90 дней», – недоумевает подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Увы, это требование «потерли» не везде. Например, в FAQ сайта, где оформляется eVisa, строчка про 90 дней никуда не пропала. Именно поэтому многие из тех, кто решил приехать в Индию, например на зимовку, на всякий случай выезжают по истечении этого срока и заезжают вновь.

Мнение далеко не единое. Туристы показывают ответы службы поддержки портала eVisa. В них утверждается, что гостю страны можно разом выбирать все положенные 180 дней. Почему же тогда в разделе часто задаваемых вопросов срок в 90 дней не изменен? «Это же Индия. Здесь раздолбайство. Традиционно понятно только одно, что ничего не понятно».

Разброд и шатание наблюдаются и среди специалистов поддержки eVisa. В некоторых ответах туристам рекомендуют для уточнения сроков обратиться к властям конкретного штата, в котором находится гость. «Думайте пока, что 90, раз четкого указания не выезжать не было. А там уже будет видно, как будут работать новые правила. Может, вообще подумают и еще что-нибудь впишут в бланк электронной визы».

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