Туристы в Индии зимуют по старым правилам, не понимая новых

Уже больше 2 недель не могут найти определенности в новых правилах действия электронных виз в Индии туристы из России. С ограничением срока пребывания в 180 дней в течение календарного года многие смирились. Но теперь главный вопрос на текущий день – надо ли покидать страну после 90 дней пребывания.

Фото: Tourdom Tourdom

«Въезжал в Индию в конце декабря по старым правилам. Сейчас подходят сроки визарана, но непонятно, нужно его делать или нет, – в визах пропала строчка о максимальном сроке одной поездки в 90 дней», – недоумевает подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Увы, это требование «потерли» не везде. Например, в FAQ сайта, где оформляется eVisa, строчка про 90 дней никуда не пропала. Именно поэтому многие из тех, кто решил приехать в Индию, например на зимовку, на всякий случай выезжают по истечении этого срока и заезжают вновь.

Мнение далеко не единое. Туристы показывают ответы службы поддержки портала eVisa. В них утверждается, что гостю страны можно разом выбирать все положенные 180 дней. Почему же тогда в разделе часто задаваемых вопросов срок в 90 дней не изменен? «Это же Индия. Здесь раздолбайство. Традиционно понятно только одно, что ничего не понятно».