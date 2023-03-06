Дисней: советы по организации отпуска вашей мечты

С юных лет вы смотрели мультфильмы Уолта Диснея и мечтали о том дне, когда сможете позволить себе поездку в Диснейленд или Диснейленд Уорлд. И вот вы уже готовы отправиться в отпуск мечты, однако, возникает много мучительных вопросов: в какое время лучше всего поехать, сколько времени понадобится, чтобы насладиться путешествием, в каком месте лучше всего остановиться, на какие достопримечательности стоит обратить внимание в первую очередь? Расскажем.

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Лучшее время для посещения Диснея

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Дату, когда вы отправитесь в отпуск в волшебное королевство Микки, нельзя воспринимать легкомысленно. Действительно, в зависимости от выбранного периода вокруг вас будет больше или меньше людей. Что это значит? Ожидание в очереди минимум на час на аттракцион, скажем так, веселье становится менее ... волшебным. В идеале следует избегать периодов школьных каникул, в том числе проверьте расписание школьных каникул в США. Лето также очень загруженное время, и фактор «жары» является дополнительным аргументом в пользу выбора других дат.

Интересное время; осень, с сентября! Мало того, что температура становится приятной, но и количество посетителей уменьшается. Однако и тут есть "подводные камни" - не стоит выбирать дни, предшествующие Дню Благодарения.

Выбрав подходящее время, у вас будет больше времени для посещения достопримечательностей и вы будете меньше нервничать из-за толпы!

Идеальное количество дней для пребывания в Диснее

Идеальное количество дней для вашего пребывания будет зависеть от нескольких условий. Если вы выберете период большого скопления людей, вам придется дольше стоять в очереди, чтобы осмотреть достопримечательности, так что это следует учитывать!

Чтобы определиться с продолжительностью поездки, задайте себе правильные вопросы: какие парки вы хотите увидеть и планируете ли вы совместить свой визит в Дисней с другими туристическими мероприятиями?

В разных местах Диснея по всему миру есть несколько основных тематических парков. В Орландо, например, есть Волшебное Королевство, Эпкот, Царство животных, Голливудские студии, а также водные парки: аквапарк Disney's Typhoon Lagoon и аквапарк Disney's Blizzard Beach. В то время как в Калифорнии основные тематические парки: Калифорнийский парк приключений Диснея и Парк Диснейленда.

В зависимости от количества парков, которые вы захотите посетить, вам придется скорректировать количество дней пребывания в отеле. Обычно на каждый главный парк приходится один насыщенный день. Но также можно расслабиться и посетить только один парк за два дня.

Кроме того, многим туристам нравится посещать город, в котором они находятся, во время своего пребывания: мы можем совершить «прыжок» на один день или провести там целую неделю!

Лучшие варианты размещения

В Орландо можно "разбить лагерь" на курорте Дисней Форт Уайлдернесс. Это самый дешевый вариант! Те, кто хочет вести замкнутый образ жизни, выберут роскошный Гранд Флоридский курорт и спа, цена за ночь которого в 10 раз дороже, чем вариант с кемпингом. Очевидно, что между двумя крайностями находится весь спектр вариантов размещения (бунгало, виллы и традиционные гостиничные номера).

В Калифорнии есть отель Good Neighbor, отель Disneyland, отель Paradise Pier, отель Grand Californian или другие более дешевые отели на бульваре Харбор.

Тем, кто не хочет на ночь покинуть вселенную Микки, не придется далеко ходить. Действительно, на территории есть множество отелей по действительно доступным ценам. Преимущество заключается в том, что вы получаете выгоду от «волшебных часов». Остановившись в определенных отелях, вы действительно сможете воспользоваться дополнительными часами в парке.

5 советов, как провести отпуск в Диснее, который оправдает ваши ожидания

1. Проведите небольшое исследование.

Изучите карты различных парков, посмотрите достопримечательности, их описание, критерии, относящиеся к каждому из них (например, минимальный требуемый возраст) и т.д. Заранее выбрав места, которые вы хотите посетить, вы оптимизируете свое время на месте и исключите достопримечательности, которые вам меньше подходят.

2. Запаситесь дождевиком.

Поскольку вы рискуете часто стоять в очереди на аттракционы, запаситесь одеждой на случай дождя.

3. Купите проездные.

Если вы хотите сэкономить время, подумайте о бронировании FastPass. Сервис Disney FastPass + позволяет заранее забронировать доступ к аттракционам, развлечениям и встречам с персонажами тематических парков. В парке появляйтесь у входа в FastPass + в указанное время; время ожидания будет меньше или равно нулю.

Если вы любитель Диснея и планируете посещать его несколько раз в год, подумайте о покупке годового проездного.

4. Бронируйте рестораны заранее.

Ознакомьтесь с ресторанами и кафе, которые хотите посетить, и забронируйте столик заранее. Таким образом, вы будете уверены, что попадете туда, даже при большом количестве посетителей, и сэкономите драгоценное время: в конце дня у вас будет только одно желание - сесть и поесть.

5. Узнайте о действующих рекламных акциях.