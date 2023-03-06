Российские туристы могут въезжать без виз в 12 стран Южной Америки

В Южной Америке 12 независимых государств: от Колумбии на севере до Аргентины на юге. Из них 11 дают гражданам России право на свободный въезд в течение 3 месяцев за 180-дневный период и только Суринам – на 3 месяца в году. Подробности – в нашем обзоре.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Венесуэла

Видео дня

В Венесуэле россияне могут путешествовать без виз до 90 дней. При въезде предъявляют загранпаспорт со сроком действия от 6 месяцев. В стране не отменены санитарные ограничения, необходим документ по ковид-статусу. Подойдет сертификат о вакцинации (принимают «Спутник V») или ПЦР-тест с QR-кодом, сделанный за 72 часа. Туристы заранее заполняют паспорт здоровья, обязателен страховой полис с покрытием лечения COVID-19.

Россияне открыли для себя Венесуэлу как экзотическое направление с пляжным отдыхом на острове Маргарита. Авиакомпания Conviasa осуществляет прямые авиарейсы из Москвы в Порламар, откуда самолет летит далее в столичный Каракас. На курортный остров также поставила прямые рейсы российская Nordwind. В конце февраля достигнуто соглашение, что российские перевозчики смогут выполнять полеты по маршруту Москва – Варадеро (Куба) – Порламар, а венесуэльские компании будут летать из Каракаса в российскую столицу через Гавану.

Туристы отмечали в соцсетях, что в стране в ходу преимущественно наличные – венесуэльские боливары, но можно платить и долларами. В некоторых местах у них принимали российские карты UnionPay для оплаты и снятия денег в банкоматах. Но это ненадежно, и надо иметь иностранную валюту в кеше.

Бразилия

Для граждан России правила въезда в Бразилию не отличаются от соседки-Венесуэлы: безвизовое посещение на срок не более 90 дней. Из документов – паспорт с действием от 6 месяцев до даты выезда, которую проверяют по обратному билету. В стране ждут гостей с подтверждением ковид-статуса: подойдет сертификат с Госуслуг о вакцинации «Спутником V» или отрицательный ПЦР-тест.

В Бразилию россияне нередко летят за впечатлениями от карнавалов. В частности, из Москвы до Сан-Паулу есть авиалиния на самолетах Ethiopian Airlines через Аддис-Абебу. Также доступны авиамаршруты со стыковками до Рио-де-Жанейро.

Найти места для безналичной оплаты картой UnionPay практически невозможно, сообщают туристы в чатах, но иногда им удавалось снятие наличных. Поэтому следует надеяться только на наличную валюту, которую легко обменять на бразильские реалы.

Аргентина

При поездке в Аргентину россиянам надо меньше документов, чем в расположенную севернее Бразилию, – паспорт, действительный от полугода до отъезда, и страховку с покрытием от COVID-19. Туристы из России могут свободно находиться в Аргентине до 90 дней.

Южноамериканская страна – для активного отдыха. Один из популярных у россиян туристических маршрутов – водопады Игуасу на стыке Аргентины и Бразилии. При этом, как оказалось, массовым явлением за последний год стал «беременный» туризм.

Чтобы добраться из России до Буэнос-Айреса, туристы делают остановку в Сан-Паулу. Самым быстрым считают авиамаршрут с Turkish Airlines со стыковкой в Стамбуле и дозаправкой в бразильском аэропорту.

В Аргентине россияне расплачиваются наличными, если нет зарубежных банковских карт. По утверждениям в пабликах, пластик от UnionPay в редких случаях позволял снимать местные песо. При этом в стране выгодно менять наличные доллары по неофициальному курсу в частных лавочках.

Парагвай

Основанием для безвизового пребывания граждан России в Парагвае стало соглашение о безвизе до 90 дней. Согласно санитарным требованиям, разрешен въезд для непривитых туристов. Но при этом нужна вакцинация от желтой лихорадки при прибытии из ряда южноамериканских стран. Плюс – стандартный набор документов – паспорт, бронь, билеты.

Парагвай расположен между Бразилией и Аргентиной и не имеет выхода к морю. До столицы страны Асунсьон из России можно долететь с несколькими стыковками. К примеру, из Внуково через Дубай или Стамбул и Сан-Паулу. Среди рекомендаций российских туристов – на карты UnionPay лучше не рассчитывать, а иметь с собой иностранную валюту.

Боливия

С туристическими целями россиянам разрешено сделать один визит в Боливию без визы на срок не свыше 90 дней. Для въезда в страну необходим ПЦР-тест, сертификат о прививке вакциной «Спутник V» не подходит. Кроме паспорта со сроком окончания от 6 месяцев до отъезда, на погранконтроле могут спросить обратный билет, бронь отеля, а также документ о вакцинации против желтой лихорадки при въезде из ряда стран, а также полис с покрытием лечения от коронавируса.

Боливия также, как Парагвай, не имеет морских границ. В крупнейший город страны Ла-Пас из Москвы можно долететь с тремя пересадками, и, в частности, удобно из соседней Бразилии. Туристы сообщают в пабликах, что даже в банках сотрудники не в курсе, что такое система UnionPay. Вывод – иметь в поездке наличные доллары или зарубежные карты Visa, MasterCard.

Уругвай

Российские туристы приезжают в Уругвай без виз, если планируют путешествовать не более 90 дней. Среди требований на границе – загранпаспорт, обратные билеты, бронь в отеле, полис с покрытием от COVID-19 и подтверждение ковид-статуса.

Из России в Уругвай есть только стыковочные авиамаршруты. Среди них – Домодедово – Дубай – Сан-Паулу – Монтевидео. Если раньше российские туристы могли снимать в Уругвае наличные доллары со своих банковских карт UnionPay, а потом меняли их на местные песо, то сегодня рассчитывать на это не стоит из-за продолжающихся санкций на российские банки. В чатах советуют приезжать с наличной валютой.

Чили

Россияне свободно въезжают в Чили и путешествует без оформления визы в течение 90 дней в каждом полугодии. Кроме обычных требований – действующий загранпаспорт, обратный билет и бронь отеля, туристу надо также соблюсти санитарный протокол, собрав пакет документов по ковид-статусу.

В расположенную на тихоокеанском побережье Южной Америки страну из России есть авиамаршруты через европейские хабы. При выборе билетов следует обращать внимание на отсутствие виз при пересадках. К примеру, можно начать полет с Turkish Airlines: Внуково – Стамбул – Мадрид, а затем на рейсе LATAM Chile перелет до Сантьяго. Для поездки необходимо запастись наличными долларами, если нет карт зарубежных банков.

Перу

С российским паспортом в Перу можно находиться 90 дней. При въезде требуют сертификат о вакцинации («Спутник V») или ПЦР-тест, выполненный за 48 часов. Загранпаспорт – действительный полгода после путешествия, что подтверждает обратный билет. На погранконтроле также могут попросить бронь отеля и страховку.

Дорога из России в Перу займет 1,5–2 дня с учетом нескольких стыковок в авиахабах. Например, на сайте по бронированию для маршрута Москва – Лима предлагают сначала долететь до Тель-Авива на рейсе Red Wings, затем пройти новую регистрацию и на самолетах Air Europa улететь в Лиму через Мадрид.

По отзывам в соцсетях в крупных торговых точках до новых санкций на российские банки проходили платежи картами UnionPay и была возможность снять деньги в банкоматах. А вот при поездках по стране оплата только наличными – перуанскими солями или долларами. Из столицы страны российские туристы начинают экскурсию в легендарную Мачу-Пикчу.

Колумбия

Для туристов из России в Колумбии также действует визовое правило 90/180, дающее пребывание до 3 месяцев без визы. Документы: паспорт – со сроком годности от полугода, плюс могут спросить бронь отеля и билет на вылет. В стране ждут вакцинированных гостей, сертификат может заменить ПЦР-тест.

Добираются до страны на стыковочных рейсах через европейские страны при наличии виз. Или строят самостоятельный маршрут: сначала из России долетают до Мексики, где из аэропортов Мехико и Канкуна несколько авиакомпаний доставят до столицы Колумбии – Боготы. В стране не обслуживают систему UnionPay. При отсутствии карт зарубежных банков, впрочем, как и для страховки, необходимо иметь наличные доллары.

Эквадор

С туристическими целями россияне пребывают в Эквадоре до 90 дней без всяких визовых формальностей. На погранконтроле кроме загранпаспорта могут попросить билет на выезд и бронь в отеле. Антиковидные требования отменены. С Россией прямого авиасообщения нет. Среди вариантов самостоятельного турне – добраться до Венесуэлы, где из Каракаса в Кито ежедневно есть несколько рейсов перевозчика Copa Airlines.

Туристы сообщают, что еще зимой при поездке платили и снимали наличные с картами UnionPay. Какие из российских банков будут обслуживать в стране в будущем, сказать трудно. Для поездки надо запастись наличными, лучше долларами, которые являются здесь национальной валютой.

Гайана

Граждане России приезжают в экзотическую Гайану без виз на 90 дней. Страна принимает полностью вакцинированных туристов, одобрен препарат «Спутник V». Сертификат заменяют справки о перенесенном заболевании или о противопоказаниях по прививке от COVID-19. В Гайану возможно долететь из России только с несколькими пересадками, как вариант – приехать на автотранспорте из соседних Бразилии, Венесуэлы, Суринама. В поездке не стоит рассчитывать на карты UnionPay. В стране принимают к оплате разные валюты, но предпочтение отдают долларам. Официальный курс американского доллара – около 211 гайанских долларов.

Суринам