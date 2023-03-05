10 лучших отелей Кубы, работающих по системе "все включено"

Расскажем о лучших отелях Кубы по качеству питания, пляжу, атмосфере. Выбор за вами!

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Melia Peninsula Varadero

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Отель Melia Peninsula Varadero, расположенный на прекрасном пляже Варадеро, представляет собой отель с множеством мероприятий для семейного отдыха. Очень хорошее обслуживание, радушный персонал, разнообразная и вкусная еда.

Blau Varadero

Единственный высотный отель в Варадеро (12 этажей), Blau Varadero всегда удивляет качеством своих услуг для 4-звездочного отеля: сервис, еда, чистота. Только для взрослых.

Royalton Hicacos Resort

Роскошный отель Royalton Hicacos Resort, предназначенный только для взрослых, был отремонтирован несколько лет назад. Превосходный сервис и изысканная еда. Длинный пляж, расслабляющий бассейн и обильная растительность.

Melia Las Dunas

Melia Las Dunas - это большой курортный отель, расположенный на песчаном пляже Кайо-Санта-Мария. Фаворит на свадьбах, с мероприятиями для всей семьи. Очень хорошее питание. Некоторые предпочитают его соседнему брату, Melia Cayo Santa Maria, поскольку он более человечен.

Pullman Cayo Coco

Этот 5-звездочный отель был открыт в 2015 году. Таким образом, он является одним из новейших курортов Кубы и, несомненно, понравится всей семье. Отель Pullman расположен в непосредственной близости от международного аэропорта Кайо-Коко, напротив пляжа Лас-Колорадас, одного из самых привлекательных на Карибах. Он также предлагает широкий выбор ресторанов с обслуживанием по меню, а также множество немоторизованных занятий водными видами спорта.

Royalton Cayo Santa Maria

Небольшой роскошный курорт только для взрослых. Великолепный пляж и бассейн, а также изысканная кухня. Идеальное место для отдыха, включая индивидуальное обслуживание. Отель Royalton Cayo Santa Maria стоит дорого, но оно того стоит. Возможно, сейчас самое время побаловать себя этой маленькой роскошью!

Melia Cayo Coco

Melia Cayo Coco - это роскошный отель, предназначенный только для взрослых. Очень хороший пляж, очень хорошая еда и внимательное обслуживание. Расслабляющая атмосфера, усиленная пышной растительностью и красивой лагуной.

Playa Paraiso Cayo Coco

Новый, современный и яркий отель. Хороший пляж, очень хороший сервис и отличная еда. Клиентура разнообразная. Хорошая анимация днем и тишина вечером. Небольшой участок, всё находится недалеко от отеля Playa Paraiso Cayo Coco.

Playa Pesquero Holguin

Большой участок с уютной атмосферой, окруженный красивыми садами. Превосходный пляж и бассейны. Разнообразная и вкусная еда, в том числе морепродукты. В Playa Pesquero Holguin вас ждет очень хороший сервис. Идеально подходит для семейного отдыха.

Sol Cayo Largo