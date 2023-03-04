По весеннему тепло в Армении. Стабильный плюс на термометрах уже и ночью, и днем. Туркомпаниям это только на руку. Благодаря солнечной погоде туристов еще больше. Для гостей и жителей Еревана открыли новый пешеходный маршрут.

Фото: Мир24 Мир24

На экскурсию в один из самых старейших и колоритных районов армянской столицы отправилась корреспондент «МИР 24» Нона Оганесян.

Тур по Конду длится три часа. Время на свежем воздухе не ощущается. Все благодаря погоде. Сейчас на улице около плюс 15. Хотя поменяться погода может за считанные минуты, ведь март – капризный месяц.Из пасмурного Санкт-Петербурга Екатерина приехала в солнечный Ереван. Пешие прогулки в теплую погоду, безусловно, приятнее.

«Мы в Ереване второй день только. Очень счастливы, что такая погода, просто безумно повезло, я считаю. Сегодня нам открылся Арарат, солнечно, нет облаков – все, что надо для туризма!» – поделилась туристка Екатерина Мишина.

Ереванские трущобы утопают в солнечных лучах. Но поскольку Конд стоит на вершине холма, здесь порой бывает очень ветрено. Чтобы крыши старых домов не уносило порывами ветра, кондовцы придумали лайфхак: раскладывают на крышах большие камни.

«Свободное время все стараются провести именно в Конде, тем более если хорошая погода. И я вижу по субботам-воскресеньям большие группы даже без экскурсоводов, без гидов, без сопровождения», – отметила гид Анаит Киракосян.