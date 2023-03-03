Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

Туристы: чем больше рейсов в Кувейт, тем проще улететь на Шри-Ланку

TourDom

Jazeera Airways увеличивает количество рейсов из Москвы в Кувейт. Программа началась с четырех полетов в неделю в первые дни февраля, а с 20 марта они будут выполняться из Домодедово каждый день. Цены на билеты начинаются от 302 долларов, а в отдельные дни доходят до 559 долларов.

Туристы: чем больше рейсов в Кувейт, тем проще улететь на Шри-Ланку
Фото: TourdomTourdom

Сам Кувейт сейчас туристических виз не выдает, но как транзитную страну его вполне можно рассмотреть. Один из самых перспективных вариантов – полеты на Шри-Ланку. Round trip в экономе предлагают от 649 долларов. По сегодняшнему курсу это порядка 49 тыс. руб. Прямой перелет от «Аэрофлота» с багажом может обойтись и в 100 тыс.

Кувейтский перевозчик получается выгоднее и других стыковочных рейсов. Например, на билет с пересадкой в Шардже на Air Arabia цена начинается от 67 тыс. Правда, путешествие через Эль-Кувейт займет сутки вместо 11 часов. А на прямой маршрут уходит 9 часов.

«Знакомые сейчас на Шри-Ланке, как раз этой компанией дешевле всего было лететь», – пишут подписчики Крыши ТурДома.

Еще один вариант транзита на Кипр. Некоторые туристы считают, что это не лучший вариант:

«Очень изощренно так лететь, проще через Армению. А то тут транзит далеко не самый привлекательный, с курсом динара так особенно – на пересадке много потратишь».

Да и в целом есть те, кто считает «сомнительным удовольствием лететь с пересадкой в республику, которая поддерживает санкции».

Заграница,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий