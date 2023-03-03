Туристы: чем больше рейсов в Кувейт, тем проще улететь на Шри-Ланку

Jazeera Airways увеличивает количество рейсов из Москвы в Кувейт. Программа началась с четырех полетов в неделю в первые дни февраля, а с 20 марта они будут выполняться из Домодедово каждый день. Цены на билеты начинаются от 302 долларов, а в отдельные дни доходят до 559 долларов.

Фото: Tourdom Tourdom

Сам Кувейт сейчас туристических виз не выдает, но как транзитную страну его вполне можно рассмотреть. Один из самых перспективных вариантов – полеты на Шри-Ланку. Round trip в экономе предлагают от 649 долларов. По сегодняшнему курсу это порядка 49 тыс. руб. Прямой перелет от «Аэрофлота» с багажом может обойтись и в 100 тыс.

Кувейтский перевозчик получается выгоднее и других стыковочных рейсов. Например, на билет с пересадкой в Шардже на Air Arabia цена начинается от 67 тыс. Правда, путешествие через Эль-Кувейт займет сутки вместо 11 часов. А на прямой маршрут уходит 9 часов.

«Знакомые сейчас на Шри-Ланке, как раз этой компанией дешевле всего было лететь», – пишут подписчики Крыши ТурДома.

Еще один вариант транзита на Кипр. Некоторые туристы считают, что это не лучший вариант:

«Очень изощренно так лететь, проще через Армению. А то тут транзит далеко не самый привлекательный, с курсом динара так особенно – на пересадке много потратишь».