Жители Приморья узнали стоимость новых туров в Суйфэньхэ и обомлели

Жителей Приморского края немало удивили цены на новые туры, которые предлагаются в китайский приграничный город Суйфэньхэ. Стоимость таких поездок внезапно изменили приморские туристические компании. И люди уже объясняют такое решение от туроператоров, сообщает PRIMPRESS.

Фото: PrimPress PrimPress

Как рассказали приморцы, стоимость новых туров в Суйфэньхэ с выездом из Владивостока значительно удивляют. Всего несколько недель назад за поездку в этот приграничный китайский город, который еще несколько лет назад пользовался огромным спросом среди приморцев, а потом стал закрытым на время пандемии, просили около 15 тысяч рублей.

Такую поездку для приморцев предлагали организовать на три дня и две ночи, с заселением в не самый лучший отель города. Однако сейчас стоимость туров серьезно изменилась. Теперь цены на многие из них составляют около 9 тысяч рублей. А если ехать исключительно на шопинг и останавливаться в не самом дорогом отеле, можно обойтись всего лишь 7 тысячами рублей.

При этом не так давно Китай ввел ограничение на въезд иностранных граждан в свою страну: сейчас пропускают всего 10 человек в сутки по любой визе, а потому компании прекратили набор на поездки в Поднебесную из Приморья. Однако, как выяснилось, Суйфэньхэ это ограничение не коснулось. Поэтому поехать туда можно прямо сейчас. У многих приморцев, например, взяты туры с выездом 7 марта.