Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
59 минут назад

Китай отменит ограничения на въезд туристов из России

Национальная Служба Новостей

В ближайшее время Китай намерен отменить ограничения на въезд российских туристов, сообщил в интервью Центральному телевидению КНР посол РФ Игорь Моргулов.

Китай отменит ограничения на въезд туристов из России
Фото: NsnNsn

Дипломат отметил, что со стороны России нет ограничений для китайских туристов. Он выразил надежду, что Пекин примет аналогичное решение.

Моргулов уточнил, что отмена ограничений произойдет в ближайшее время. Точной даты посол не назвал.

Он напомнил, что до начала пандемии КНР ежегодно посещали более миллиона туристов из РФ.

В Москву 23 февраля прибыла первая после пандемии группа китайских туристов, сообщил ранее глава Российского союза туриндустрии Александр Осауленко. По его словам, отечественный турбизнес ждал этого события, пишет НСН.

Заграница,Александр Осауленко,Игорь Моргулов,Российский союз туриндустрии,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий