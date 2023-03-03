Китай отменит ограничения на въезд туристов из России

В ближайшее время Китай намерен отменить ограничения на въезд российских туристов, сообщил в интервью Центральному телевидению КНР посол РФ Игорь Моргулов.

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Дипломат отметил, что со стороны России нет ограничений для китайских туристов. Он выразил надежду, что Пекин примет аналогичное решение.

Моргулов уточнил, что отмена ограничений произойдет в ближайшее время. Точной даты посол не назвал.

Он напомнил, что до начала пандемии КНР ежегодно посещали более миллиона туристов из РФ.