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2 часа назад

Тайский трансвестит украл у туриста золотое украшение и случайно попался полиции

Lenta.ru

На тайском острове Пхукет трансвестит украл у туриста золотое украшение и скрылся в туалете бара, откуда потом исчез. Преступник попался полиции случайно в тот же день, передает The Thaiger.

Тайский трансвестит украл у туриста золото и случайно попался полиции
Фото: Лента.руЛента.ру

Уточняется, что золотая цепочка была украдена ночью в баре в районе Патонг на Пхукете. Грабитель сорвал украшение с шеи британского туриста и скрылся в туалете. Когда приехала полиция, уборная оказалась пустой. Однако спустя некоторое время друг пострадавшего случайно заметил вора на улице и обратился в правоохранительные органы.

Выяснилось, что нападавшим оказался 26-летний Чакри Тана Каевакахада. В полицейском участке задержанный отрицал свою вину, при обыске у него не нашли никаких незаконных предметов. Тогда правоохранители попросили Чакри разуться и обнаружили внутри его правого ботинка золотое ожерелье, завернутое в салфетку. Задержанного привлекут к ответственности.

Ранее в феврале полиция Таиланда арестовала 29-летнего россиянина, который незаконно проводил экскурсию для 11 соотечественников. Мужчину задержали в историческом центре Пхукет-Тауна прямо во время работы.

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