На Кубе готовятся к введению системы «Мир»

Подготовка к внедрению российской платежной системы «Мир» началась на Кубе. Об этом заявила советник по туризму кубинского посольства в Москве Кристина Леон Изнага, сообщает «Интерфакс».
По её словам, возможность расплачиваться собственной картой значительно улучшит для россиян условия путешествия в страну.
«Это облегчит российским туристам возможность оплачивать услуги, покупать подарки и сувениры», - добавила дипломат.
Она также отметила, что комфорту российских туристов придают особое значение на острове, так как считают важным российский сектор в туриндустрии республики.
Ранее, как сообщила НСН, Индонезия рассматривает возможность использования карт «Мир».